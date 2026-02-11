Kilka tysięcy rolników z około 500 traktorami przemaszerowało przez centrum Madrytu w proteście przeciwko porozumieniu handlowemu Unii Europejskiej z państwami Mercosuru i brakowi pomocy dla krajowego sektora rolnego.
Według danych rządowych w demonstracjach wzięło udział 2,5 tys. osób; organizatorzy podają trzykrotnie większą liczbę. Protest dotarł po południu przed budynek ministerstwa rolnictwa, niedaleko stacji kolejowej Atocha.
Władze Madrytu poinformowały, że demonstracje spowodowały zamknięcie około 50 ulic w centrum miasta, w tym reprezentacyjnej alei Paseo del Prado.
Rolnicy sprzeciwiali się podpisanemu 17 stycznia br. w Asuncion porozumieniu handlowemu UE z Mercosurem, a także unijnej wspólnej polityce rolnej na lata 2028-2034. - Przyjechaliśmy tu, aby wyrazić nasz sprzeciw, ponieważ to, co nam robią, jest całkowicie niesprawiedliwe – powiedział Chema, jeden z rolników z Katalonii, cytowany przez portal 20minutos.
Rząd w Madrycie uważa, że hiszpańskie przedsiębiorstwa skorzystają na umowie z Mercosurem. Przemawiający w środę w parlamencie premier Hiszpanii Pedro Sanchez przypomniał, że Komisja Europejska przewidziała mechanizmy zabezpieczeń i rekompensat dla rolników.
Umowa handlowa z Mercosurem wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.
Hiszpańskie media podkreślają że czekał na nią przede wszystkim hiszpański sektor odpowiedzialny za produkcję oliwy z oliwek i wina, dla którego umowa ma złagodzić szkody spowodowane amerykańskimi cłami. Korzyści mają odnieść również takie sektory, jak motoryzacja czy przemysł farmaceutyczny i chemiczny.
Jak dodają media, porozumienie stanowi jednak zagrożenie m.in. dla hiszpańskiego przemysłu mięsnego, przede wszystkim dla producentów wołowiny.
PAP/Marcin Furdyna
