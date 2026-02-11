Rada Europy uchyliła immunitet swemu dawnemu sekretarzowi generalnemu i byłemu premierowi Norwegii Thorbjoernowi Jaglandowi. Dzięki temu norweski urząd ds. przestępczości gospodarczej Oekokrim może kontynuować śledztwo w sprawie ciężkiej korupcji w jego relacjach z Jeffreyem Epsteinem.
Komitet Ministrów Rady Europy (główny organ decyzyjny RE) podjął decyzję o uchyleniu immunitetu na prośbę władz norweskich. Decyzja zapadła jednomyślnie.
Sprawa Epsteina
Śledztwo dotyczy czynów, których Jagland miał się dopuścić w czasie pełnienia funkcji sekretarza generalnego RE w latach 2009–2019. Oekokrim wszczął śledztwo po ujawnieniu dokumentów, w których ujawniono informacje na temat relacji Jaglanda z Epsteinem, amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym. Postępowanie dotyczy podejrzeń o ciężką korupcję, w tym przyjmowanie prezentów, finansowanie podróży, pobytów lub pożyczek w związku z pełnioną funkcją.
Epstein miał zwrócić się również do Jaglanda z prośbą o pomoc synowi senegalskiego polityka, który za korupcję został skazany na wieloletnie więzienie. Instytucją Rady Europy jest Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, i to na jego wykorzystaniu miało zależeć amerykańskiemu finansiście.
Szef Oekokrim Paal Loenseth we wniosku do Rady Europy wskazał, że z ujawnionych materiałów wynika, iż Jagland i członkowie jego rodziny mogli korzystać z prywatnych apartamentów Epsteina w Paryżu i Nowym Jorku oraz z dłuższych pobytów w jego posiadłości w Palm Beach na Florydzie. Co najmniej w jednym przypadku koszty podróży sześciu dorosłych osób pokrył podobno Epstein. Według Oekokrim ujawnione materiały sugerują, że Epstein przez lata próbował wykorzystywać kontakty i pozycję ówczesnego sekretarza generalnego RE.
Stanowisko byłego premiera
Jagland poinformował w oświadczeniu, że jest świadom prowadzonego postępowania. Zapewnił, że traktuje sprawę bardzo poważnie, ale nie uważa, by doszło do czynów rodzących odpowiedzialność karną. Zapowiedział współpracę z organami ścigania i przekazanie pełnej dokumentacji w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności.
Thorbjoern Jagland był sekretarzem generalnym RE w latach 2009–2019, w latach 2009–2020 kierował również Norweskim Komitetem Noblowskim. Wcześniej pełnił funkcje premiera Norwegii (1996–1997), ministra spraw zagranicznych, przewodniczącego parlamentu oraz lidera Partii Pracy.
