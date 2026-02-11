Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani potwierdził, że jego kraj nie przystąpi do Rady Pokoju, która jest inicjatywą prezydenta USA Donalda Trumpa. W wywiadzie telewizyjnym wyjaśnił, że członkostwo w Radzie jest nie do pogodzenia z włoską konstytucją.
Inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju zaplanowane jest na 19 lutego w Stanach Zjednoczonych.
Nie możemy przystąpić do Rady Pokoju, ponieważ po stronie włoskiej istnieje konstytucyjna bariera nie do pokonania
— powiedział we włoskiej stacji telewizyjnej Sky TG24 wicepremier Tajani.
Szef dyplomacji zapewnił o gotowości Włoch do udziału w działaniach w celu zagwarantowania pokoju na Bliskim Wschodzie.
Zgodnie z konstytucją Włoch kraj ten może przystąpić do międzynarodowej organizacji wyłącznie na równych prawach z innymi państwami. Według władz w Rzymie Rada Pokoju tego nie gwarantuje ze względu na jej obecny statut, przyznający największe uprawnienia prezydentowi Trumpowi.
W styczniu w wywiadzie dla telewizji RAI premier Giorgia Meloni oświadczyła, że Włochy nie mogą natychmiast przystąpić do Rady Pokoju i wyjaśniła, że jest to problem konstytucyjny, który wymaga więcej czasu i refleksji.
My jesteśmy otwarci, gotowi i zainteresowani, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Włochy mogą odegrać wyjątkową rolę w realizacji planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu
— dodała szefowa rządu.
Poza tym nie uważałabym za coś inteligentnego ze strony Włoch i Europy samowykluczenia się z organu, który jest przecież interesujący. Dla nas jest to problem konstytucyjny, ponieważ z lektury statutu Rady Pokoju wynika, że niektóre elementy są niekompatybilne z naszą konstytucją. To nie pozwala nam na pewno złożyć podpisu jutro, bo potrzeba więcej czasu. Jest praca do wykonania, ale moje stanowisko pozostaje otwarte
— oznajmiła włoska premier.
Meloni wyraziła opinię, że żadna instytucja nie może zastąpić ONZ. Odpowiedziała w ten sposób na pytanie, czy Rada Pokoju może stać się „prywatnym ONZ”.
W ocenie premier ewentualna obecność Władimira Putina w Radzie Pokoju to kwestia polityczna.
W każdym multilateralnym organie zasiadają przy stole także osoby, do których jest nam daleko
— zauważyła.
Meloni zwróciła uwagę na to, że Rosja zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i należy do grupy G20. Dlatego, w jej opinii, z tego punktu widzenia, obecność Rosji w Radzie Pokoju nie byłaby niczym nowym w systemach wielostronnych.
Łukaszenka nie weźmie udziału w spotkaniu Rady Pokoju
Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka nie weźmie udziału w spotkaniu Rady Pokoju, które odbędzie się 19 lutego w Waszyngtonie – poinformowała białoruska państwowa agencja informacyjna Biełta.
Niestety otrzymaliśmy je (zaproszenie – PAP) późno, grafik roboczy prezydenta na ten czas jest już zaplanowany
— powiedziała rzecznika Łukaszenki, Natalla Ejsmant, cytowana przez państwową agencję. Dodała, że Białoruś musi brać pod uwagę także możliwe trudności logistyczne, wynikające z „nielegalnych sankcji Unii Europejskiej, w tym dotyczących zamknięcia przestrzeni powietrznej”.
Jak wynika z informacji przekazanej przez rzeczniczkę Łukaszenki, Białoruś w czasie spotkania Rady Pokoju będzie reprezentował minister spraw zagranicznych Maksim Ryżankou.
Białoruś w pełni podziela działania prezydenta USA i Rady Pokoju na rzecz rozwiązania wszystkich konfliktów drogą pokojową
— dodała Ejsmant.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił powstanie Rady Pokoju 15 stycznia. Na początku była ona przedstawiana jako ciało, które będzie nadzorowało tymczasowe władze w Strefie Gazy w ramach planu pokojowego dla tego terytorium. Projekty dokumentów, jakie publikowano w prasie, sugerują jednak, że ma ona stać się nową organizacją międzynarodową zajmującą się rozwiązywaniem konfliktów na całym świecie.
Adam Stankiewicz/PAP
