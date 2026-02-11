Koalicja Donalda Tuska bardzo chce dopaść byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który obecnie jest na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Niedawno wydano Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) za Ziobrą, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie ukrywa, iż liczy na to, że w końcu uda się aresztować polityka PiS.
Waldemar Żurek na antenie Radia ZET uderzał w Węgry, które zdecydowały sie udzielić azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze, a wcześniej innemu politykowi Pis, Marcinowi Romanowskiemu.
Azyl na Węgrzech to tylko Węgry, musimy o tym pamiętać. To najbliższy sojusznik Putina w UE i państwo, które jest na cenzurowanym i jest czarną owcą w rodzinie europejskiej. Myślę, że nawet rozsadza tę rodzinę od środka
— ocenił Waldemar Żurek.
Widzę, że Węgrzy mają tego dość i my musimy robić to, co do nas należy – jeśli jakiś polski obywatel jest podejrzewany o bardzo poważne malwersacje finansowe, wyprowadzenie publicznych pieniędzy w nielegalny sposób, to musimy go ścigać bez względu na to, gdzie jest
— stwierdził.
Ziobro zamyka się w złotej klatce na dziś. Ona za chwilę może się otworzyć, jak będą wybory na Węgrzech. Przedstawiciel opozycji mówi publicznie o tym, że Węgry nie będą azylem dla przestępców
— dodał, nie ukrywając nawet swojego mocnego zainteresowania schwytaniem Ziobry.
Sprawa Epsteina
Waldemar Żurek opowiadał też o działaniach władzy, polegających na wyszukiwaniu polskich wątków w sprawie Jeffreya Epsteina.
Muszą to być 2 zespoły, które będą w pewnym momencie działały wspólnie. Zespół analityczny będzie analizował dokumenty, które już się pojawiły i musi być zespół śledczy, czyli prokuratorzy
— mówił Żurek.
W USA są instytucje, które będą działać. Mamy podpisane z nimi umowy o współpracy w śledztwach. Nie sądzę, żeby ktoś chciał nam odmówić dokumentów. Jak odmówią – będziemy używać drogi dyplomatycznej i nagłaśniać
— dodał.
