Dziesięć osób nie żyje w wyniku strzelaniny, do której doszło wczoraj w szkole w Tumbler Ridge w północno-wschodniej części prowincji Kolumbia Brytyjska. Jak wynika z relacji kanadyjskich mediów, dziewięć osób to ofiary, dziesiąta - prawdopodobna sprawczyni, która odebrała sobie życie.
Kanadyjska Królewska Policja Konna poinformowała, że ok. 13:20 lokalnego czasu (około 22:30 czasu polskiego) otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej w Tumbler Ridge. O niebezpieczeństwie poinformowano okolicznych mieszkańców i policja wkroczyła na teren szkoły.
Dwie osoby z ciężkimi obrażeniami
Policjanci natrafili na terenie szkoły na kilkudziesięciu rannych i siedem ciał, wśród nich były zwłoki prawdopodobnej sprawczyni strzelaniny: „kobiety w sukience z brązowymi włosami, która najprawdopodobniej zmarła w wyniku samookaleczenia” – napisano w policyjnym komunikacie.
Kolejna osoba zmarła podczas transportu do szpitala, a pozostałe dwie znaleziono w domu „związanym z wydarzeniem” – podała we wtorek wieczorem w komunikacie policja federalna. Dwie osoby z ciężkimi i zagrażającymi życiu obrażeniami przewieziono helikopterem do szpitala. 25 osób rannych jest pod opieką lekarską, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły (ok. stu osób) zostali bezpiecznie ewakuowani przez policję.
Przyczyny strzelaniny nie są znane
Premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby napisał wczoraj wieczorem na platformie X, przekazując kondolencje rodzinom i bliskim ofiar, że rząd prowincji zapewni pomoc mieszkańcom Tumbler Ridge.
Z kolei szef kanadyjskiego rządu Mark Carney zapewnił, że federalni urzędnicy pozostają w kontakcie z odpowiednikami z Kolumbii Brytyjskiej.
Jestem zdruzgotany dzisiejszą straszliwą strzelaniną w Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej. Moje modlitwy i najgłębsze kondolencje kieruję do rodzin i przyjaciół, którzy stracili bliskich w wyniku tych straszliwych aktów przemocy. W imieniu obywateli Kanady łączę się w żałobie z tymi, których życie uległo dziś nieodwracalnej zmianie, i wyrażam wdzięczność za odwagę i bezinteresowność ratowników, którzy ryzykowali życie, aby chronić swoich współobywateli. Nasza zdolność do zjednoczenia się w kryzysie to najlepsze, co ma nasz kraj – nasza empatia, nasza jedność i nasze współczucie dla siebie nawzajem. Skontaktowałem się z premierem Ebym, aby złożyć kondolencje, oraz z ministrem bezpieczeństwa publicznego, Garym Anandasangaree, który koordynuje działania federalne. Nasi urzędnicy pozostają w bliskim kontakcie ze swoimi odpowiednikami, aby zapewnić społeczności pełne wsparcie, jak tylko możemy. Rząd Kanady wspiera wszystkich mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej w obliczu tej straszliwej tragedii
— podkreślił.
Kondolencje rodzinom ofiar przekazała także lokalna policja.
Media podały, że szkoły w Tumbler Ridge będą zamknięte do końca tygodnia.
Przyczyny strzelaniny nie są na razie znane.
Podsumowanie
W szkole średniej w Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej doszło do tragicznej strzelaniny, w której zginęło 10 osób, w tym prawdopodobna sprawczyni, która odebrała sobie życie. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, dwie są w stanie ciężkim. Uczniowie i pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani, a przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Władze Kanady i prowincji złożyły kondolencje oraz zapowiedziały wsparcie dla lokalnej społeczności, a szkoły pozostaną zamknięte do końca tygodnia.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
