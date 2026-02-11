Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamierza 24 lutego, w czwartą rocznicę początku rosyjskiej inwazji, ogłosić plan wyborów prezydenckich i referendum w sprawie porozumienia pokojowego - podał „Financial Times”, cytowany przez agencję Reutera.
Reuters poinformował w zeszłym tygodniu, że podczas rozmów negocjatorów ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy dyskutowano, iż każde porozumienie pokojowe zostanie poddane na Ukrainie pod referendum, które odbędzie się równocześnie z wyborami. Rozważanym terminem jest maj.
Słowa Trumpa
„FT” podkreślił, że amerykański prezydent Donald Trump miał zagrozić Zełenskiemu wycofaniem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jeżeli wybory i referendum nie odbędą się do 15 maja.
W ubiegłym tygodniu Zełenski przekazał dziennikarzom, że władze USA proponują, by Ukraina i Rosja zakończyły wojnę na początku tego lata, i najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem.
Mówią, że chcą wszystko zakończyć do czerwca. I że zrobią wszystko, by zakończyć wojnę. Chcą jasnego harmonogramu wszystkich działań
– oznajmił prezydent Ukrainy.
Wybrane przez USA terminy Zełenski uzasadnił wewnętrzną polityką amerykańską, zwłaszcza zaplanowanymi na listopad wyborami środka prezydenckiej kadencji.
PAP/Tomasz Karpowicz
