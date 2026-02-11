USA wyślą do Nigerii 200 żołnierzy, którzy mają szkolić tamtejsze wojsko do walki z dżihadystami - poinformował dziennik „Wall Street Journal”. Prezydent Donald Trump wielokrotnie oskarżał ten kraj o brak ochrony społeczności chrześcijańskich.
Amerykańskie siły mają dotrzeć do tego kraju w nadchodzących tygodniach. Jak poinformowali przedstawiciele USA i Nigerii, żołnierze uzupełnią niewielką grupę amerykańskich wojskowych, którzy już stacjonują w Nigerii.
Nie będą brali udziału w walkach
Amerykanie mają m.in. pomagać lokalnym siłom w wykorzystywaniu danych wywiadowczych i w koordynacji równoczesnych operacji powietrznych i piechoty - podał dziennik. Żołnierze USA nie będą brać udziału w walkach - przekazał rzecznik nigeryjskich sił zbrojnych gen. Samaila Uba. Dodał, że to Nigeria zwróciła się do USA z prośbą o przysłanie wsparcia.
Prezydent Trump wielokrotnie oskarżał ten zachodnioafrykański kraj o brak ochrony społeczności chrześcijańskich przed atakami dżihadystów, szczególnie na północnym zachodzie. 25 grudnia Waszyngton przeprowadził naloty na domniemane cele Państwa Islamskiego w Nigerii, która walczy z kilkoma grupami zbrojnymi w całym kraju.
PAP/Natalia Dziurdzińska
