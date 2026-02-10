Trwa 1449. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 11 lutego 2026 r.
10:40. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 820 żołnierzy (łącznie 1 249 380 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony.
10:13. Media: Norwegia, Holandia i Niemcy przodują w zakupach uzbrojenia dla Ukrainy w ramach PURL
Szefowa misji dyplomatycznej Ukrainy przy NATO Alona Hetmanczuk poinformowała, że Norwegia, Holandia i Niemcy to państwa, które udzieliły Ukrainie największego wsparcia w zakupach krytycznie potrzebnego amerykańskiego uzbrojenia w ramach mechanizmu PURL – podał portal Europejska Prawda.
Liderem pod względem wkładów do PURL jest Norwegia. Darczyńcą numer dwa jest Holandia, numer trzy – Niemcy. Są jeszcze trzy państwa bardzo blisko – to Kanada, Szwecja i Dania
— powiedziała Hetmanczuk na spotkaniu z dziennikarzami w Brukseli w przeddzień posiedzenia ministrów obrony państw NATO, na które zaproszono również Ukrainę.
Dyplomatka potwierdziła, że pomoc dla Ukrainy jest fundowana przez państwa członkowskie NATO w sposób nierównomierny i są kraje, które pokrywają nieproporcjonalnie dużą część wydatków. Według Hetmanczuk państwa, które pomagają najbardziej, podnoszą kwestię sprawiedliwego podziału kosztów. Mimo to są gotowe nadal wspierać Ukrainę.
09:52. Raport IfW: pomoc wojskowa dla Ukrainy najmniejsza od początku wojny, Europa zastąpiła USA
W 2025 roku zagraniczna pomoc wojskowa dla Ukrainy spadła do najniższego poziomu od początku jej wojny z Rosją. Po wycofaniu się USA ciężar wsparcia przejęła Europa, której zaangażowanie zapobiegło całkowitemu załamaniu międzynarodowej pomocy - wynika z badania Instytutu Gospodarki Światowej (IfW) w Kilonii.
W 2025 roku sojusznicy Ukrainy przeznaczyli na pomoc militarną 36 mld euro, o 14 proc. mniej niż w 2024 roku, gdy było to 41,1 mld euro. W opublikowanym dzisiaj raporcie podkreślono, że ubiegłoroczny poziom wsparcia wojskowego był nawet niższy niż w 2022 roku, który nie obejmował pełnych 12 miesięcy wojny. IfW zwrócił uwagę, że mimo wstrzymania pomocy dla Ukrainy przez Stany Zjednoczone, łączna wartość przyznanego wsparcia nie załamała się. Luka została w dużej mierze wypełniona przez Europę. Kraje europejskie zwiększyły wydatki na pomoc wojskową o 67 proc. w 2025 roku w porównaniu ze średnią z lat 2022–2024, natomiast pomoc finansowa i humanitarna wzrosła o 59 proc.
Według badania instytutu z Kilonii większość wsparcia finansowego i humanitarnego jest obecnie przekazywana przez instytucje Unii Europejskiej.
09:11. „FT”: Zełenski zamierza ogłosić 24 lutego plan wyborów i referendum
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamierza 24 lutego, w czwartą rocznicę początku rosyjskiej inwazji, ogłosić plan wyborów prezydenckich i referendum w sprawie porozumienia pokojowego - podał „Financial Times”, cytowany przez agencję Reutera.
Reuters poinformował w zeszłym tygodniu, że podczas rozmów negocjatorów ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy dyskutowano, iż każde porozumienie pokojowe zostanie poddane na Ukrainie pod referendum, które odbędzie się równocześnie z wyborami. Rozważanym terminem jest maj.
„FT” podkreślił, że amerykański prezydent Donald Trump miał zagrozić Zełenskiemu wycofaniem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jeżeli wybory i referendum nie odbędą się do 15 maja. W ubiegłym tygodniu Zełenski przekazał dziennikarzom, że władze USA proponują, by Ukraina i Rosja zakończyły wojnę na początku tego lata, i najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem
08:15. Estońska służba wywiadu: Rosja wysyła do Afryki coraz więcej dyplomatów i oficerów
Rosja zacieśnia więzi z państwami Afryki, a rozwój tego kontynentu stwarza nowe możliwości wysłania dyplomatów, oficerów wywiadu oraz agentów wpływu, którzy zostali wydaleni z innych krajów i nie mogą już przebywać na misjach w Europie lub szerzej na Zachodzie - oceniła estońska służba wywiadu zagranicznego.
07:10. W rosyjskim ataku w Bogoduchowie zginęły cztery osoby
W ataku rosyjskiego drona w środę w Bogoduchowie nieopodal Charkowa zginęło troje dzieci i mężczyzna, ranna została 74-letnia kobieta, poinformował Ukrinform.
Jak przekazał Ukrinform, o rosyjskim ataku i jego cywilnych ofiarach poinformował w Telegramie szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Oleg Synegubow.
06:45. Reuters: Rosyjska obrona powietrzna odparła atak ukraińskich dronów
Rosyjska obrona powietrzna odparła atak ukraińskich dronów na obwód wołgogradzki, przekazał Reuters na podstawie opublikowanej w Telegramie informacji gubernatora obwodu.
Rosyjska obrona powietrzna odparła atak ukraińskich dronów na infrastrukturę energetyczną i inne cele w mieście Wołżski w obwodzie wołgogradzkim na południu Rosji, poinformował w środę gubernator obwodu.(Wołżski - miasto przemysłowe w Rosji, w obwodzie wołgogradzkim, położone nad Wołgą. Liczy około 315 tys. mieszkańców (2024) i jest znaczącym ośrodkiem rafineryjnym, chemicznym, maszynowym i metalowym -PAP)
00:01. Kallas: powstanie lista ustępstw, których UE ma domagać się od Rosji w ramach porozumienia pokojowego
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała, że przygotuje listę ustępstw, których Unia Europejska powinna domagać się od Rosji w ramach przyszłego porozumienia pokojowego kończącego wojnę przeciwko Ukrainie.
Jak powiedziała Kallas dziennikarzom, wszyscy uczestnicy rozmów dotyczących porozumienia pokojowego, w tym Rosjanie i Amerykanie, muszą mieć świadomość tego, że do jego zawarcia potrzebna jest zgoda Europejczyków.
W tym celu mamy również warunki
— powiedziała szefowa dyplomacji dodając, że przygotuje listę ustępstw, jakich UE będzie się domagała od Rosjan. Nie podała szczegółów.
Kallas zapewniła też, że nie zamierza stawiać dodatkowych warunków Ukraińcom.
Oni już i tak są pod ogromną presją
— powiedziała polityczka.
Negocjacje pokojowe mające zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą prowadzone są obecnie w formacie trójstronnym z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy i Rosji.
