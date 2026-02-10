Trwa 1449. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 11 lutego 2026 r.
00:01. Kallas: powstanie lista ustępstw, których UE ma domagać się od Rosji w ramach porozumienia pokojowego
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała, że przygotuje listę ustępstw, których Unia Europejska powinna domagać się od Rosji w ramach przyszłego porozumienia pokojowego kończącego wojnę przeciwko Ukrainie.
Jak powiedziała Kallas dziennikarzom, wszyscy uczestnicy rozmów dotyczących porozumienia pokojowego, w tym Rosjanie i Amerykanie, muszą mieć świadomość tego, że do jego zawarcia potrzebna jest zgoda Europejczyków.
W tym celu mamy również warunki
— powiedziała szefowa dyplomacji dodając, że przygotuje listę ustępstw, jakich UE będzie się domagała od Rosjan. Nie podała szczegółów.
Kallas zapewniła też, że nie zamierza stawiać dodatkowych warunków Ukraińcom.
Oni już i tak są pod ogromną presją
— powiedziała polityczka.
Negocjacje pokojowe mające zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą prowadzone są obecnie w formacie trójstronnym z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy i Rosji.
