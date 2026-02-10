Porażająca skala! 79‑latek oskarżony o gwałty na 89 nieletnich... chłopcach w dziewięciu krajach. Przyznał się też do zabicia matki i ciotki

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne; Policja francuska / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Policja francuska / autor: Fratria

Prokuratura w Grenoble w południowo-wschodniej Francji poinformowała, że w 2024 roku postawiono w stan oskarżenia mężczyznę, który dopuścił się gwałtów i agresji seksualnych wobec 89 niepełnoletnich osób. Prokuratura szuka świadków i ewentualnych innych ofiar.

79-letni mężczyzna popełniał te czyny w latach 1967-2022 w rozmaitych krajach, gdzie pracował jako wychowawca. Były to: Niemcy, Szwajcaria, Maroko, Algieria, Indie, Filipiny, Kolumbia, Niger i zamorskie terytorium Francji, Nowa Kaledonia.

Zamordował własną matkę i ciotkę

Mężczyzna w trakcie śledztwa przyznał się również do zabicia własnej matki i ciotki. Obie starsze kobiety udusił; jako pretekst podał w trakcie śledztwa, że były biskie śmierci (matka znajdowała się w fazie terminalnej choroby nowotworowej).

Jak poinformował prokurator Etienne Manteaux, liczbę ofiar napaści seksualnych ustalono na podstawie zapisków oskarżonego przechowywanych na nośniku USB. Mężczyzna wspominał w tych materiałach o relacjach seksualnych z nastolatkami w wieku 13-17 lat. Jego ofiarami byli nieletni chłopcy. USB z dokumentami odkrył w 2023 roku jego bratanek, który od dłuższego czasu miał wątpliwości dotyczące zachowań seksualnych swego wuja.

Do tej pory zdołano zidentyfikować około 40 z 89 ofiar. Manteaux zaapelował do ewentualnych innych ofiar, by szybko się zgłosiły. Jak ocenił, przedawnienie przestępstw popełnionych przez mężczyznę nie obejmuje czynów popełnionych po 1993 roku.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych