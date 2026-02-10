Prokuratura w Grenoble w południowo-wschodniej Francji poinformowała, że w 2024 roku postawiono w stan oskarżenia mężczyznę, który dopuścił się gwałtów i agresji seksualnych wobec 89 niepełnoletnich osób. Prokuratura szuka świadków i ewentualnych innych ofiar.
79-letni mężczyzna popełniał te czyny w latach 1967-2022 w rozmaitych krajach, gdzie pracował jako wychowawca. Były to: Niemcy, Szwajcaria, Maroko, Algieria, Indie, Filipiny, Kolumbia, Niger i zamorskie terytorium Francji, Nowa Kaledonia.
Zamordował własną matkę i ciotkę
Mężczyzna w trakcie śledztwa przyznał się również do zabicia własnej matki i ciotki. Obie starsze kobiety udusił; jako pretekst podał w trakcie śledztwa, że były biskie śmierci (matka znajdowała się w fazie terminalnej choroby nowotworowej).
Jak poinformował prokurator Etienne Manteaux, liczbę ofiar napaści seksualnych ustalono na podstawie zapisków oskarżonego przechowywanych na nośniku USB. Mężczyzna wspominał w tych materiałach o relacjach seksualnych z nastolatkami w wieku 13-17 lat. Jego ofiarami byli nieletni chłopcy. USB z dokumentami odkrył w 2023 roku jego bratanek, który od dłuższego czasu miał wątpliwości dotyczące zachowań seksualnych swego wuja.
Do tej pory zdołano zidentyfikować około 40 z 89 ofiar. Manteaux zaapelował do ewentualnych innych ofiar, by szybko się zgłosiły. Jak ocenił, przedawnienie przestępstw popełnionych przez mężczyznę nie obejmuje czynów popełnionych po 1993 roku.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
