Trwa 1448. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 10 lutego 2026 r.
15:10. Kallas: Powstanie lista ustępstw, których UE ma domagać się od Rosji w ramach porozumienia pokojowego
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała we wtorek, że przygotuje listę ustępstw, których Unia Europejska powinna domagać się od Rosji w ramach przyszłego porozumienia pokojowego kończącego wojnę przeciwko Ukrainie.
Jak powiedziała Kallas dziennikarzom, wszyscy uczestnicy rozmów dotyczących porozumienia pokojowego, w tym Rosjanie i Amerykanie, muszą mieć świadomość tego, że do jego zawarcia potrzebna jest zgoda Europejczyków. - W tym celu mamy również warunki - powiedziała szefowa dyplomacji dodając, że przygotuje listę ustępstw, jakich UE będzie się domagała od Rosjan. Nie podała szczegółów. Kallas zapewniła też, że nie zamierza stawiać dodatkowych warunków Ukraińcom. - Oni już i tak są pod ogromną presją - powiedziała polityczka.
14:10. Atak w okolicach obwodu charkowskiego
Rosjanie atakują tereny przygraniczne obwodu charkowskiego i próbują przedostać się na tyły w obwodzie sumskim - przekazał rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko.
„Na niektórych obszarach kontrolowanych przez Państwową Służbę Graniczną Ukrainy aktywność rosyjskich najeźdźców znacznie zmalała. Jednocześnie, jak zauważył, Rosjanie prowadzą aktywne działania bojowe na niektórych odcinkach granicy: Obserwujemy to obecnie w kierunku miejscowości Wowczańskie Chutory w obwodzie charkowskim. Wróg okresowo atakuje w miejscowościach Chocim i Junaków w obwodzie sumskim, w obrębie gminy Krasnopol. Grupy szturmowe wroga okresowo próbują atakować miejscowości położone bezpośrednio przy linii granicznej. Również na kierunku Pokrowskim, chociaż liczba aktywnych prób natarcia wroga zmalała, nadal się one utrzymują”.
13:20. Udaremniony ata
Piloci jednostki granicznej Phoenix udaremnili próby Rosjan w regionie Torecka i Kostiantyniwki.
„Wróg kontynuuje bezskuteczne próby zbliżenia się do Kostiantyniwki – piloci jednostki granicznej Feniks eliminują wrogie samoloty szturmowe, odcinają logistykę i niszczą wrogą artylerię” – czytamy we wpisie.
13:01. Starcia w Pokrowsku
W północnej części Pokrowska wciąż trwają starcia pomiędzy Ukraińskimi Siłami Obronnymi a wojskami Putuna. Rosjanie próbują szturmować z trzech kierunków - przekazał 7. Korpus Szybkiego Reagowania Wojsk Powietrzno-Desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy/
Sytuacja operacyjna na obszarze odpowiedzialności 7. Korpusu Sił Zbrojnych Ukrainy pozostaje trudna, podkreślili wojskowi. W zeszłym tygodniu ukraińskie wojsko zabiło i zraniło 386 rosyjskich najeźdźców, co stanowi wzrost o prawie 25 proc. w porównaniu z poprzednim okresem.
12:26. Atak na Słowiańsk: Dwie osoby zabite, 14 rannych
We wtorek rosyjskie siły w obwodzie donieckim na Ukrainie zrzuciły bomby kierowane na Słowiańsk, jedno z dwóch największych miast regionu (obok Kramatorska), wciąż kontrolowane przez Siły Zbrojne Ukrainy. Jedna z bomb trafiła w budynek mieszkalny.
Według Wadyma Lacha, szefa miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, obecnie wiadomo o śmierci dwóch osób – kobiety i dziecka, których ciała zostały wydobyte spod gruzów przez ratowników. 14 kolejnych osób zostało rannych.
11:55. UE pracuje nad planem członkostwa Ukrainy
Europa pracuje nad planem przyznania Ukrainie częściowego członkostwa w Unii Europejskiej już w przyszłym roku, twierdzą urzędnicy i dyplomaci, na których powołuje się Politico. Sugeruje się, że Kijów dąży do włączenia członkostwa w UE do porozumienia pokojowego z Rosją. Jeśli ten krok zostanie zrealizowany, Ukraina zostanie włączona do Unii Europejskiej przed zakończeniem standardowych reform niezbędnych do pełnego członkostwa.
Politico donosi, że urzędnicy UE twierdzą, że pomysł jest atrakcyjny, ponieważ dałby Ukrainie wolną rękę w sfinalizowaniu reform instytucji demokratycznych, sądownictwa i systemu politycznego. Chociaż Ukraina postrzega członkostwo w UE jako sprawę pilną, Wołodymyr Zełenski przyznał w zeszłym tygodniu, że Rosja prawdopodobnie spróbuje „zatrzymać ten krok w kierunku UE”.
10:18. Ławrow wykluczył pokój na Ukrainie w najbliższym czasie
Proces negocjacyjny w sprawie pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie jest jeszcze daleki od zakończenia - oświadczył minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. „Negocjacje trwają, druga runda odbyła się w Abu Zabi, przed nami jeszcze długa droga” - powiedział w wywiadzie dla NTV.
Ławrow, który dzień wcześniej próbował zrzucić odpowiedzialność za brak porozumienia pokojowego na Waszyngton, stwierdził również, że ma miejsce „pewne entuzjastyczne postrzeganie sytuacji”, którego „nie należy podzielać”.
10:10. Rosjanie zaatakowali Sumy, ranne zostały dzieci
W wyniku ataku dronów w obwodzie sumskim ranne zostały dzieci - 12-letnia dziewczynka i jej 9-letni brat. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – podała prokuratura obwodu sumskiego.
10:01. Atak dronów w Chersoniu
Trzy osoby zostały ranne w wyniku ataków rosyjskich dronów w Chersoniu - poinformowały lokalne władze wojskowe.
09:55. Premier Mołdawii w Kijowie. „Jasny sygnał solidarności”
Premier Mołdawii Alexandru Munteanu przybył z wizytą do stolicy Ukrainy. - W imieniu narodu mołdawskiego wysyłam jasny sygnał solidarności. Wspieramy Ukrainę jako sąsiedzi i przyjaciele, zjednoczeni zobowiązaniem do sprawiedliwego i trwałego pokoju oraz wspólnej przyszłości w UE - powiedział.
09:35. Atak w obwodzie odeskim
Armia rosyjska zaatakowała obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie odeskim. Zniszczenia są znaczne, ekipy remontowe już pracują nad przywróceniem sprzętu, nie ma ofiar.
09:01. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał najnowsze dane o sytuacji na froncie
Na froncie w ciągu minionej doby odnotowano 168 starć bojowych, najwięcej w kierunku pokrowskim, gdzie siły ukraińskie powstrzymały 38 szturmów Rosjan – wynika z informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.
00:01. Bloomberg: UE przygotowuje rozwiązania wpisujące przystąpienie Ukrainy do Unii do planu pokojowego
UE przygotowuje szereg rozwiązań pozwalających na wpisanie do planu pokojowego akcesji Ukrainy do Wspólnoty. Rozważane jest np. objęcie Kijowa ochroną przysługującą krajom unijnym - poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na osoby znające szczegóły tych ustaleń.
Ewentualne objęcie Ukrainy ochroną byłoby połączone z dostępem do pewnych możliwości i praw przysługujących państwom członkowskim - przekazali rozmówcy Bloomberga, którzy zastrzegli sobie anonimowość.
Wspólnota miałaby jednocześnie dać Ukrainie jasny komunikat na temat harmonogramu poszczególnych etapów formalnej procedury wymaganej przed przystąpieniem do Unii.
