RELACJA. 1448. dzień wojny. Bloomberg: UE przygotowuje rozwiązania wpisujące przystąpienie Ukrainy do Unii do planu pokojowego

1448. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
Trwa 1448. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 10 lutego 2026 r.

00:01. Bloomberg: UE przygotowuje rozwiązania wpisujące przystąpienie Ukrainy do Unii do planu pokojowego

UE przygotowuje szereg rozwiązań pozwalających na wpisanie do planu pokojowego akcesji Ukrainy do Wspólnoty. Rozważane jest np. objęcie Kijowa ochroną przysługującą krajom unijnym - poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na osoby znające szczegóły tych ustaleń.

Ewentualne objęcie Ukrainy ochroną byłoby połączone z dostępem do pewnych możliwości i praw przysługujących państwom członkowskim - przekazali rozmówcy Bloomberga, którzy zastrzegli sobie anonimowość.

Wspólnota miałaby jednocześnie dać Ukrainie jasny komunikat na temat harmonogramu poszczególnych etapów formalnej procedury wymaganej przed przystąpieniem do Unii.

red/PAP/X/FB

