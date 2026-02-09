We Włoszech w okolicach Tuturano doszło do ataku na opancerzoną furgonetkę. Uzbrojeni napastnicy próbowali wysadzić furgonetkę. Część sprawców uciekła z miejsca zdarzenia.
Do zdarzenia doszło na drodze krajowej 613, która łączy Lecce z Brindisi. Ubrani w kombinezony agresorzy zaatakowali opancerzoną furgonetkę, która należy do firmy BTV Battistolli.
Włoskie media donoszą, że ze wstępnych ustaleń wynika, że uzbrojony oddział „komandosów” ubranych w kombinezony podjął próbę ataku na samochód konwojowy należący do firmy BTV Battistolli, blokując drogę pojazdami i stwarzając powszechne zagrożenie dla podróżujących.
Na miejsce przybyli karabinierzy. Doszło do strzelaniny.
Ze względu na sprzyjające okoliczności, nie odnotowano żadnych obrażeń wśród żołnierzy ani osób postronnych; dokonano dwóch aresztowań, a śledztwa i poszukiwania są kontynuowane w celu ustalenia tożsamości pozostałych sprawców
— przekazał Francesco Tiani, prezes Związku Zawodowego Policji.
Nagranie ze zdarzenia obiegło sieć.
Adrian Siwek/Corrieresalentino.it/Repubblica
