Atak na opancerzoną furgonetkę we Włoszech! Podjęto próbę wysadzenia samochodu. Doszło do strzelaniny. WIDEO

  • Świat
  • opublikowano:
Doszło do ataku na opancerzoną furgonetkę. / autor: pxhere CC0 Public Domain
Doszło do ataku na opancerzoną furgonetkę. / autor: pxhere CC0 Public Domain

We Włoszech w okolicach Tuturano doszło do ataku na opancerzoną furgonetkę. Uzbrojeni napastnicy próbowali wysadzić furgonetkę. Część sprawców uciekła z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej 613, która łączy Lecce z Brindisi. Ubrani w kombinezony agresorzy zaatakowali opancerzoną furgonetkę, która należy do firmy BTV Battistolli.

Włoskie media donoszą, że ze wstępnych ustaleń wynika, że uzbrojony oddział „komandosów” ubranych w kombinezony podjął próbę ataku na samochód konwojowy należący do firmy BTV Battistolli, blokując drogę pojazdami i stwarzając powszechne zagrożenie dla podróżujących.

Na miejsce przybyli karabinierzy. Doszło do strzelaniny.

Ze względu na sprzyjające okoliczności, nie odnotowano żadnych obrażeń wśród żołnierzy ani osób postronnych; dokonano dwóch aresztowań, a śledztwa i poszukiwania są kontynuowane w celu ustalenia tożsamości pozostałych sprawców

— przekazał Francesco Tiani, prezes Związku Zawodowego Policji.

Nagranie ze zdarzenia obiegło sieć.

Adrian Siwek/Corrieresalentino.it/Repubblica

