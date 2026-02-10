Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) twierdzi, że zlecenie zamachu na wiceszefa wywiadu wojskowego GRU generała Władimira Aleksiejewa wydała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, zaś w rekrutację napastnika zaangażowany był polski wywiad – podał Reuters, powołując się na agencję Interfax.
Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór powiedział PAP, że komentowanie doniesień rosyjskiej propagandy, która powołuje się na służby rosyjskie, jest bez sensu.
Nie będziemy komentować rosyjskiej propagandy
— oświadczył.
Reuters podkreśla, że FSB nie przedstawiła żadnych dowodów na potwierdzenie swoich oskarżeń. W sobotę minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że Kijów nie miał nic wspólnego z zamachem.
Zamach
Rosyjskie służby bezpieczeństwa poinformowały, że podejrzany o atak obywatel Rosji Lubomir Korba, urodzony na Ukrainie, został ekstradowany do Moskwy z Dubaju pod zarzutem ciężkiego zranienia Aleksiejewa. FSB przekazała, że jeden ze wspólników Korby został aresztowany w Moskwie, a kobieta, która też współpracowała z podejrzanym, miała uciec na Ukrainę.
Generał Aleksiejew został poważnie ranny w zamachu, do którego doszło w Moskwie. Rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Swietłana Pietrienko poinformowała, że sprawca miał oddać w kierunku Aleksiejewa kilka strzałów, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Do zamachu doszło w budynku mieszkalnym przy Szosie Wołokołamskiej, położonej na północnym zachodzie Moskwy.
Sankcje wobec Aleksiejewa
Aleksiejew jest objęty sankcjami Zachodu za domniemaną rolę w cyberatakach przypisywanych Rosji. Miał też zorganizować zamach na podwójnego agenta, Siergieja Skripala, przeprowadzony w 2018 r. w Wielkiej Brytanii z użyciem środka paralityczno-drgawkowego nowiczok. Media ukraińskie powiadomiły, że był głównym negocjatorem Kremla w rozmowach o wyjściu ukraińskich wojsk z kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu w maju 2022 r. Był także jednym z wysokich rangą oficjeli, którzy prowadzili negocjacje z założycielem najemniczej Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, gdy ten dokonał próby puczu w Rosji w czerwcu 2023 r.
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wyraził pogląd, że celem ataku na wiceszefa GRU było sabotowanie rozmów pokojowych.
