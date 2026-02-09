Ukraina deklaruje spełnienie standardów unijnych w rolnictwie, ale chce stosowania pestycydów jeszcze przez… 10 lat

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Kontrowersje wokół eksportu ukraińskich produktów rolnych jeszcze nie ustały, a władze w Kijowie już zapowiadają, że będą zabiegać nawet o 10-letni okres przejściowy, by w rolnictwie krajowym móc stosować pestycydy na takim poziomie jak obecnie.

Kontrowersyjne pestycydy

Ukraińskie media cytują wypowiedzi wiceministra gospodarki Tasasa Wysostkiego o planie dostosowania produkcji rolnej do standardów obowiązujących w Unii, i to w szybkim czasie, bo do końca 2028 roku. Jak przyznał w wywiadzie dla portalu RBC.UA, „nie ma innej drogi” i „albo Ukraina systematycznie przejdzie proces adaptacji, albo straci szanse na dalsze rozszerzanie dostępu do rynku UE”.

Na ten rok – według wiceministra Wysotskiego – priorytetem będą wymogi dotyczące „dobrostanu zwierząt”, ale to nie one będą wyzwaniem.…

