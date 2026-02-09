Szwajcarka została skazana na pięciodniowy wyrok w zawieszeniu za import różowego plastikowego pistoletu na wodę, który miał uzupełnić jej karnawałowe przebranie - przekazał portal Swiss Info. Za pistolet zapłaciła niespełna 3 franki, tj. około 13 złotych.
System sprawiedliwości zaangażował się w sprawę pistoletu na wodę. Gdzie tu zdrowy rozsądek?
—powiedziała skazana dziennikarzom szwajcarskiego nadawcy publicznego RTS.
O co chodzi?
Sprawa zaczęła się w ubiegłym roku. Kobieta, która na imprezę chciała przebrać się za policjantkę, zamówiła pistolet na wodę w sieci, jednak przesyłka nigdy do niej nie dotarła. Za to kilka miesięcy później do jej drzwi zastukało dwóch prawdziwych policjantów: szwajcarskie służby celne skonfiskowały pistolet z powodu naruszenia przepisów dotyczących broni palnej.
W Szwajcarii nawet zabawka przypominająca prawdziwą broń jest klasyfikowana jako broń. Importowanie takich przedmiotów lub ich publiczna prezentacja może stanowić przestępstwo - podkreślił portal.
Sąd orzekł karę pięciu dni aresztu za nielegalny import broni. Po interwencji prawnika wyrok zamieniono na grzywnę o wysokości 150 franków w zawieszeniu.
Prawo w Szwajcarii
Zdaniem portalu atrapy broni palnej zakłóciły porządek publiczny w Szwajcarii. W maju ub.r. 15-latek sprowokował dużą operację policyjną, używając pistoletu na wodę przypominającego prawdziwą broń. Rok wcześniej ewakuowano szkołę, bo nastolatek zagroził nauczycielowi repliką pistoletu.
Każdego roku szwajcarska prokuratura prowadzi około 2 tys. dochodzeń w sprawie podejrzeń naruszenia prawa dotyczącego broni palnej.
Rząd Szwajcarii rozważa obecnie nowelizację prawa dotyczącego broni palnej. Główne platformy internetowe będą zobowiązane do oznaczania replik broni, które są zakazane w Szwajcarii. Niedopełnienie tego obowiązku narazi je na postępowanie karne - przekazał portal.
