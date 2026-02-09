Prezydent USA Donald Trump zamieścił w nocy z niedzieli na poniedziałek na swojej platformie społecznościowej Truth Social zdjęcie z mapą, na której terytorium USA obejmuje Grenlandię, Kanadę, Kubę i Wenezuelę. To kolejny raz, kiedy prezydent publikuje tę grafikę.
Zamieszczona przez Trumpa na Truth Social grafika, to przerobione zdjęcie ze spotkania z sierpnia ub.r. z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W miejesce mapy Ukrainy, stojącej wówczas w Gabinecie Owalnym, wstawiono mapę zachodniej półkuli, na której terytorium zaznaczone w barwach amerykańskiej flagi obejmuje Grenlandię, Kanadę, Kubę i Wenezuelę.
To nie pierwszy raz, gdy Trump opublikował tę grafikę
Prezydent nie opatrzył zdjęcia żadnym komentarzem. Po raz pierwszy Trump zamieścił tę samą grafikę na swoim koncie w styczniu w okresie napięć, związanych z jego dążeniem do pozyskania Grenlandii. Był to wówczas jeden z wielu memów, opublikowanych przez niego i Biały Dom na ten temat.
Obok Grenlandii, Trump wielokrotnie wyrażał pragnienie, by do USA przyłączona została Kanada, zaś po obaleniu Nicolasa Maduro w Wenezueli oświadczył, że to USA będą rządzić tym krajem. Żartował też, że po obaleniu reżimu na Kubie prezydentem tego kraju mógłby zostać jego sekretarz stanu Marco Rubio mający kubańskie korzenie.
tkwl/PAP
