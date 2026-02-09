Iran zmaga się z sankcjami, jakie nałożyły Stany Zjednoczone. Taki stan rzeczy coraz bardziej uwiera reżim Ajatollahów. W rozmowie z Reutersem i AFP, dyrektor irańskiego programu atomowego Mohamad Eslami oświadczył, że Iran może rozcieńczyć swój wysoko wzbogacany uran, w zamian za ściągnięcie sankcji. Z kolei szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ocenił, że w rozmowach z USA panuje „głęboka nieufność” - podają Reuters i AFP.
Eslami powiedział dziennikarzom, że Iran może rozważyć rozcieńczenie wysoko wzbogacanego uranu do 60 proc. Wyjaśnił, że w rozmowach z USA poruszane są „kwestie techniczne i nuklearne oraz polityczne”; zapewnił też, że Teheran współpracuje z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA).
Aragczi oznajmił, że mimo podjęcia dialogu dyplomatycznego z USA w ubiegłym tygodniu strony tych rozmów nie mają do siebie zaufania ze względu na kroki podejmowane przez Amerykanów. „Pragniemy konkretnych negocjacji, które doprowadzą do jakiegoś rezultatu, pod warunkiem, że strona przeciwna udowodni swe poważne podejście” - dodał.
AFP zwraca uwagę, że z jednej strony Iran rozpoczął rozmowy z USA na temat programu nuklearnego, a z drugiej - nasila jednocześnie represje wobec własnych obywateli i opozycji. Najwyższy duchowy i polityczny przywódca kraju ajatollah Ali Chamenei wezwał w poniedziałek Irańczyków do wykazania się „odpornością”, by móc „pokrzyżować plany wroga”.
Siła narodu nie opiera się w takim stopniu na jego rakietach i samolotach, jak na woli i odporności jego ludu
— powiedział Chamanei.
Iran nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu
Wczoraj Aragczi zapowiedział, że jego kraj nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu „nawet w przypadku narzucenia Iranowi wojny” i oświadczył, że koncentracja amerykańskich wojsk w regionie nie wzbudza strachu w Teheranie.
W ostatnich tygodniach USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Amerykański myśliwiec F-35 zestrzelił 3 lutego irańskiego drona Shahed-139, który – w ocenie amerykańskich wojsk – „agresywnie” zbliżył się do lotniskowca USS Abraham Lincoln, przebywającego na neutralnych wodach Morza Arabskiego.
W piątek w stolicy Omanu - Maskacie, wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z szefem MSZ Iranu o możliwości wznowienia oficjalnych rokowań na temat irańskiego porozumienia nuklearnego.
Adam Bąkowski/PAP
