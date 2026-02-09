W 2025 r. w Holandii po raz pierwszy od lat odrzucono więcej wniosków azylowych niż zaakceptowano. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują 56-proc. wzrost odmów, w tym niemal całkowity spadek pozytywnych decyzji dotyczących Syryjczyków.
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (CBS), opartych na statystykach Urzędu ds Migrancji i Naturalizacji (IND), w 2025 r. IND wydał 15 550 pierwszych decyzji azylowych, tj. o 27 proc. mniej niż rok wcześniej. Z tego 8120 wniosków zostało odrzuconych, a 7430 zakończyło się decyzją pozytywną. Najwięcej odmów zapadło w drugiej połowie roku.
Ochrona subsydiarna
Silnie spadła liczba zezwoleń na pobyt w ramach tzw. ochrony subsydiarnej – do 2900, czyli o 70 proc. mniej niż w 2024 r. Ochrona subsydiarna - to rodzaj ochrony międzynarodowej przyznawany osobom, które nie spełniają warunków uznania za uchodźcę, ale którym w razie powrotu do kraju pochodzenia, grozi poważne niebezpieczeństwo.
Liczba przyznanych statusów uchodźcy zmniejszyła się o 35 proc. - do 3400, natomiast zezwoleń z powodów humanitarnych było o 35 proc. więcej.
Kwestia Syryjczyków
Największe zmiany dotyczyły wniosków obywateli Syrii. Po zmianie władzy pod koniec 2024 r. i czasowym moratorium decyzyjnym IND rozpatrzył w 2025 r. jedynie 390 takich spraw, przyznając pobyt 28 proc. wnioskodawców. Rok wcześniej decyzji było 10 700, z czego 95 proc. pozytywnych.
Od czerwca 2025 r. wnioski Syryjczyków są ponownie oceniane według zaostrzonej polityki krajowej.
Adrian Siwek/PAP
