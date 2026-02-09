Historyczne zwycięstwo rządzącej koalicji w wyborach parlamentarnych daje mandat do głębokich reform ustrojowych, w tym zmiany pacyfistycznej konstytucji - zapowiedziała premier Japonii Sanae Takaichi. Szefowa rządu ogłosiła także wzmocnienie bezpieczeństwa państwa oraz bardziej aktywną politykę gospodarczą.
Rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) wraz z koalicyjną Japońską Partią Innowacji (JPI) uzyskała w niedzielę łącznie 352 miejsca w Izbie Reprezentantów, izbie niższej parlamentu. Większość dwóch trzecich z 465 mandatów pozwala na odrzucanie weta izby wyższej, a także otwiera drogę do zmian ustrojowych.
Otrzymaliśmy od obywateli silny sygnał, by za wszelką cenę dokonać zwrotu w polityce. Nie ma czasu na upajanie się zwycięstwem
— powiedziała pierwsza w historii kraju szefowa rządu podczas konferencji prasowej w Tokio.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: To pierwszy taki przypadek w historii Japonii! Lokalne media komentują wygraną partii Takaichi: „Miażdżące zwycięstwo”
Podkreśliła, że to ustawa zasadnicza „opowiada o idealnym kształcie państwa”, dlatego jej rząd podejmie wyzwanie nowelizacji konstytucji.
Takaichi w poprzednich latach opowiadała się za nowelizacją konstytucji, w tym zmianą jej „pacyfistycznego” artykułu 9. w celu wzmocnienia Japońskich Sił Samoobrony.
64-letnia polityk, często określana mianem „japońskiej Margaret Thatcher”, kładzie też nacisk na obronność.
Japonia chce bronić się sama
Nikt nie pomoże krajowi, który nie ma woli bronić się sam
— oświadczyła, zapowiadając powołanie nowej agencji wywiadowczej oraz szybką wizytę w USA i spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem.
W sferze gospodarczej premier nawiązała do spuścizny swojego mentora, zabitego przez zamachowca byłego premiera Shinzo Abego, deklarując odejście od oszczędności na rzecz stymulowania wzrostu. Takaichi zapowiedziała zerwanie z „nadmiernym rygoryzmem” budżetowym, co ma ożywić rynek. Konkretną ulgą dla obywateli ma być planowane dwuletnie zawieszenie podatku konsumpcyjnego na artykuły spożywcze.
CZYTAJ TAKŻE: Triumf premier Sanae Takaichi! Japońska Partia Liberalno-Demokratyczna nie dała szansy konkurencji w wyborach parlamentarnych
Wynik wyborów wywołał wstrząs w opozycji. Rezygnację ogłosili współprzewodniczący Sojuszu Reform Centrowych: Yoshihiko Noda i Tetsuo Saito. Blok ten, powstały w połowie stycznia z połączenia Konstytucyjnej Partii Demokratycznej Japonii (KPDJ) i Komeito – wieloletniego koalicjanta PLD, poniósł dotkliwą klęskę, zdobywając zaledwie 49 mandatów – mniej niż jedną trzecią stanu posiadania partii składowych przed fuzją.
Sojusz zamierza wybrać nowe władze przed 18 lutego, kiedy - według japońskich mediów - podczas sesji parlamentu Takaichi ma zostać ponownie powołana na stanowisko szefowej rządu.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752735-koniec-z-pacyfistyczna-japonia-premier-chce-zmiany-konstytucji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.