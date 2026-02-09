Na 2025 roku przełomie marca i grudnia we francuskich szkołach przeprowadzono 1500 kontroli plecaków. Aż 525 uczniów zostało zatrzymanych z nożem. O skali problemu poinformował minister edukacji Francji Edouard Geffray w rozmowie z radiem RTL.
Minister, który wypowiadał się po niedawnym ataku ucznia na nauczycielkę z użyciem noża w szkole na południu Francji, przekonywał, że „nie wszystko zależy od szkoły”. Apelował do rodziców, by rozmawiali ze swoimi dziećmi o przemocy.
Jeśli dziecko wychodzi rano z domu, to wychodzi bez noża
— przekonywał.
Naszą rolą jest kształcenie i ochrona (dzieci), ale trzeba także, by wszyscy się zaangażowali
— dodał minister.
Poinformował, że ranna nauczycielka ze szkoły w Sanary-sur-Mer wciąż jest w szpitalu. Jej stan „nieco się poprawia” - dodał. Nauczycielka otrzymała cztery ciosy nożem, zadane przez 14-letniego ucznia. Do ataku doszło 3 lutego. Następnego dnia jej stan określano jako zagrożenie dla życia, które - jak prognozowano - utrzyma się przez następnych pięć dni.
Doszło do śmiertelnych ataków
Sprawca ataku, który przy zatrzymaniu nie stawiał oporu, w ostatnich dniach nadal był przesłuchiwany, w celu ustalenia motywów, którymi się kierował. Chłopiec opisywany jest przez niektórych nauczycieli jako sprawiający kłopoty, ale nie agresywny.
W 2025 roku w szkołach we Francji doszło do co najmniej dwóch śmiertelnych ataków z użyciem noża; zginęły w nich wychowawczyni oraz 15-letnia uczennica. Po pierwszej z tych tragedii prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział restrykcje przy sprzedaży broni białej w sklepach internetowych. Macron poparł również limity wiekowe dla użytkowników platform społecznościowych.
