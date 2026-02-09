Sytuacja w Wenezueli cały czas napięta. Bliski sojusznik liderki opozycji porwany. Machado: "Pilny alert międzynarodowy"

Bliski sojusznik liderki wenezuelskiej opozycji został porwany. O sprawie poinformowała Maria Corina Machado na portalu X. Juan Pablo Guanipa zaledwie kilka godzin wcześniej wyszedł z więzienia.

Pilny alert międzynarodowy. Juan Pablo Guanipa został porwany w dzielnicy Los Chorros w Caracas. Uzbrojeni po zęby mężczyźni, ubrani po cywilnemu, przyjechali czterema samochodami i zabrali go siłą. Żądamy jego natychmiastowego uwolnienia

— napisała Machadpo na platformie X, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.

Guanipa został aresztowany w maju 2025 r. po miesiącach ukrywania się; był oskarżony przez reżim Nicolasa Maduro o kierowanie spiskiem terrorystycznym. Syn opozycjonisty Ramon Guanipa powiedział w nagraniu wideo opublikowanym na portalach społecznościowych, że jego ojca uprowadzono tuż przed północą. Stwierdził, ze była to zasadzka, w której jego ojciec został porwany przez 10 uzbrojonych, niezidentyfikowanych mężczyzn.

Mój ojciec ponownie został porwany

— powiedział.

Guanipa wzywa do uwolnienia więźniów politycznych

Zaledwie kilka godzin wcześniej, po wyjściu z więzienia, Juan Pablo Guanipa opublikował na portalach społecznościowych kilka filmów, w których przemawiał do tłumu dziennikarzy i zwolenników, wzywając do uwolnienia innych więźniów politycznych i określając obecne władze kraju jako nielegalne.

W styczniu Stany Zjednoczone pojmały i odsunęły od władzy długoletniego przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro, pozostawiając jego współpracowniczkę, wiceprezydent Delcy Rodriguez jako tymczasową prezydent - przypomniała agencja Reutera. Wenezuelska opozycja i organizacje praw człowieka od lat twierdzą, że lewicowy rząd kraju stosuje zatrzymania w celu tłumienia działalności opozycyjnej.

Adam Bąkowski/PAP/X

