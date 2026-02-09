W poprzednim tygodniu przez media w Polsce, zaledwie przemknęła wiadomość, że Węgry, jako jedyny kraj UE, będą miały „zamrożony” plan wykorzystana przyznanych wcześniej 16 mld euro środków z programu SAFE. Wprawdzie nie ma oficjalnego komunikatu KE w tej sprawie, ale jak wynika z nieoficjalnych wypowiedzi unijnych urzędników, blokada programu będzie trwała przynajmniej do rozstrzygnięcia wyborów na Węgrzech w kwietniu tego roku. Komisarz z Polski odpowiedzialny za unijny budżet stwierdził wprost, że pożyczkowe środki z programu SAFE, są objęte tzw. mechanizmem warunkowości ( pieniądze za praworządność) i w oczywisty sposób decyzje o tym, czy dany kraj UE jest praworządny, czy też nie, podejmuje tylko i wyłącznie KE.
Takiego podejścia doświadczyła Polska pod rządami Prawa i Praworządności, wg KE wspieranej przez ówczesną opozycję, a obecnych rządzących, Polska nie była wtedy krajem praworządnym i w związku z tym zablokowano środki z KPO dla naszego kraju na blisko 2 lata. Ówczesna opozycja wprost posługiwała się narracją, że jeżeli Polacy w wyborach zdecydują, że powróci ona do władzy w Polsce po wyborach parlamentarnych na jesieni 2023 roku, to środki z KPO zostaną natychmiast odblokowane. I rzeczywiście natychmiast po powstaniu rządu Donalda Tuska, mimo tego, że żadna ustawa dotycząca wymiaru sprawiedliwości, nie została zmieniona, środki z programu KPO zostały przez KE odblokowane. To był twardy dowód na polityczne decyzje KE, dotyczące blokowania środków unijnych (z budżetu UE, z programów pożyczkowych), ba na zaangażowanie tych środków w kampanię wyborczą w kraju członkowskim. Komunikat płynący z KE był jasny, jeżeli wybierzecie do władzy partie polityczne, które my akceptujemy, to środki unijne popłyną do waszego kraju, jeżeli jednak zdecydujecie inaczej, korzystanie z tych środków będzie utrudnione, a może być nawet zablokowane.
Przypomnijmy także, że warunki korzystania pożyczki SAFE przez poszczególne kraje UE, poważnie ograniczają swobodę podejmowania decyzji, co do rodzajów i kierunków zakupów sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Ten podstawowy warunek, na który się niestety zgodził rząd Tuska, jest taki, że kluczowym decydentem, na co mają być przeznaczane środki pożyczone przez konkretny kraj członkowski, jest ostatecznie Komisja Europejska. Drugim warunkiem jest przeznaczanie tych środków na uzbrojenie, w którym koszt komponentów pochodzących spoza UE, państw EOG-EFTA oraz Ukrainy, nie może przekroczyć 35 proc. szacowanych kosztów produktu końcowego (a więc przynajmniej 65 proc. kosztów komponentów musi pochodzić z krajów UE, państw EOG-EFTA, albo Ukrainy). Wreszcie trzecim z tych warunków jest konieczność bardzo szybkiego zawarcia umów wykonawczych do 30 maja 2026 roku, po wcześniejszym zatwierdzeniu konkretnych projektów przez KE i RUE.
Przykład potraktowania przez KE, Węgier w sprawie pożyczki SAFE, czy wcześniej Polski w związku ze środkami z KPO, tylko potwierdza, że z jednej strony wykorzystuje o na unijne środki do wpływania na wybory w poszczególnych krajach członkowskich i instalowanie w tych krajach rządów spolegliwych wobec Brukseli, z drugiej cały czas pogłębia powiązania państw członkowskich z unijnym długiem i w ten sposób wpływa na przyśpieszenie procesu centralizacji UE. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o wspólne zadłużenie się krajów członkowskich UE, to już teraz wynosi ono grubo powyżej biliona euro, na co składa się 750 mld euro unijnego instrumentu NextGenerationEU, 100 mld euro w ramach instrumentu SURE na finansowanie miejsc pracy w związku kryzysem wywołanym pandemią Covid19, 150 mld euro w ramach programu SAFE, 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy gwarantowanej przez 24 kraje członkowskie ( wyłączyły się z tych gwarancji Węgry, Czechy i Słowacja) oraz trudnych do określenia zobowiązań w związku z gwarancjami dla pożyczek zaciąganych na rynkach kapitałowych przez Europejski Bank Inwestycyjny.
Przypomnijmy, że projekt tej centralizacji został przyjęty przez Parlament Europejski jesienią 2023 roku i przekazany Radzie Europejskiej, a reprezentanci brukselskiego establishmentu, coraz częściej wzywają do jego wprowadzenia w życie. Na początku lutego były wieloletni prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi wezwał zupełnie otwarcie do przekształcenia UE z konfederacji krajów członkowskich w ich federację. Powiększanie wspólnego unijnego długu i „szantażowanie” poszczególnych krajów członkowskich, które chcą korzystać z tych pożyczek, to jeden z ważnych instrumentów ich przymuszania to tak zaprojektowanego procesu centralizacji UE.
