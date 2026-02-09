WIDEO

Donald Trump wściekły po występie artysty na meczu o Super Bowl: "Afront" wobec Ameryki, "uderzenie w twarz"

Trump oburzony występem na Super Bowl / autor: PAP/EPA
Trump oburzony występem na Super Bowl / autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump w niedzielę ocenił, że występ rapera Bad Bunny’ego w przerwie podczas meczu o Super Bowl, był „afrontem” wobec Ameryki i „uderzeniem w twarz”. Pochodzący z Portoryko artysta śpiewał po hiszpańsku.

Trump napisał w sieci społecznościowej Truth Social, że występ Bad Bunny’ego podczas meczu finałowego ligi amerykańskiego futbolu NFL w Kalifornii był „absolutnie okropny, jeden z najgorszych w historii!”.

To nie ma sensu, jest afrontem wobec wielkości Ameryki, nie reprezentuje naszych standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości

— kontynuował Trump, którego nie było na trybunach w Kalifornii.

Nikt nie rozumie ani jednego słowa tego kolesia, a tańce są obrzydliwe, zwłaszcza dla małych dzieci, które oglądają mecz w całych USA i na całym świecie

— dodał prezydent.

„Uderzenie w twarz” USA

Ocenił, że wystąp rapera był „uderzeniem w twarz” USA. Trump już wcześniej skarżył się, że Bad Bunny jako gwiazda tegorocznego Super Bowl, czyli najważniejszego wydarzenia sportowego roku w USA, to „zły wybór”.

Do artysty podczas występu dołączyli Lady Gaga i Ricky Martin. Za raperem widniał napis:

Jedyną rzeczą silniejszą od nienawiści jest miłość.

Bad Bunny został wyróżniony trzema nagrodami Grammy, w tym za najlepszy album roku. Laureat powiedział ze sceny:

Zanim podziękuję Bogu, powiem: „ICE OUT” (ICE, wynoś się). Funkcjonariusze służb imigracyjnych (ICE) w styczniu zastrzelili dwoje obywateli USA protestujących przeciw akcjom deportacyjnym.

Konserwatywna organizacja Turning Point USA zorganizowała alternatywny koncert w połowie meczu Super Bowl, który określono jako „typowo amerykański”. Link do jej transmisji udostępnił m.in. Biały Dom i szef Pentagonu Pete Hegseth. Na tym koncercie główną gwiazdą był Kid Rock, który jest zwolennikiem Donalda Trumpa. Na Youtube transmisja zgromadziła ok. pięciu milionów widzów.

W meczu finałowym zmierzyli się Seattle Seahawks i New England Patriots. Drużyna Seahawks wygrała z wynikiem 29-13.

Szacuje się, że w ubiegłym roku mecz Super Bowl obejrzała rekordowa liczba widzów: 128 milionów.

PAP/Natalia Dziurdzińska/red

