Prezydent USA Donald Trump w niedzielę ocenił, że występ rapera Bad Bunny’ego w przerwie podczas meczu o Super Bowl, był „afrontem” wobec Ameryki i „uderzeniem w twarz”. Pochodzący z Portoryko artysta śpiewał po hiszpańsku.
Trump napisał w sieci społecznościowej Truth Social, że występ Bad Bunny’ego podczas meczu finałowego ligi amerykańskiego futbolu NFL w Kalifornii był „absolutnie okropny, jeden z najgorszych w historii!”.
To nie ma sensu, jest afrontem wobec wielkości Ameryki, nie reprezentuje naszych standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości
— kontynuował Trump, którego nie było na trybunach w Kalifornii.
Nikt nie rozumie ani jednego słowa tego kolesia, a tańce są obrzydliwe, zwłaszcza dla małych dzieci, które oglądają mecz w całych USA i na całym świecie
— dodał prezydent.
„Uderzenie w twarz” USA
Ocenił, że wystąp rapera był „uderzeniem w twarz” USA. Trump już wcześniej skarżył się, że Bad Bunny jako gwiazda tegorocznego Super Bowl, czyli najważniejszego wydarzenia sportowego roku w USA, to „zły wybór”.
Do artysty podczas występu dołączyli Lady Gaga i Ricky Martin. Za raperem widniał napis:
Jedyną rzeczą silniejszą od nienawiści jest miłość.
Bad Bunny został wyróżniony trzema nagrodami Grammy, w tym za najlepszy album roku. Laureat powiedział ze sceny:
Zanim podziękuję Bogu, powiem: „ICE OUT” (ICE, wynoś się). Funkcjonariusze służb imigracyjnych (ICE) w styczniu zastrzelili dwoje obywateli USA protestujących przeciw akcjom deportacyjnym.
Konserwatywna organizacja Turning Point USA zorganizowała alternatywny koncert w połowie meczu Super Bowl, który określono jako „typowo amerykański”. Link do jej transmisji udostępnił m.in. Biały Dom i szef Pentagonu Pete Hegseth. Na tym koncercie główną gwiazdą był Kid Rock, który jest zwolennikiem Donalda Trumpa. Na Youtube transmisja zgromadziła ok. pięciu milionów widzów.
W meczu finałowym zmierzyli się Seattle Seahawks i New England Patriots. Drużyna Seahawks wygrała z wynikiem 29-13.
Szacuje się, że w ubiegłym roku mecz Super Bowl obejrzała rekordowa liczba widzów: 128 milionów.
