NA ŻYWO

RELACJA. 1447. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Ochrona przed rosyjskimi atakami balistycznymi jest potrzebna każdego dnia

  • Świat
  • opublikowano:
1447. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
1447. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

Trwa 1447. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Poniedziałek, 9 lutego 2026 r.

00:01. Zełenski: Ochrona przed rosyjskimi atakami balistycznymi jest potrzebna każdego dnia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników Ukrainy:

Każdy z naszych partnerów musi uznać swoją siłę, swoją zdolność do wspierania Ukrainy i ochrony ludzkiego życia. Rakiety do obrony przeciwlotniczej są potrzebne każdego dnia. Ochrona przed rosyjskimi atakami balistycznymi jest potrzebna każdego dnia. Dziś rakiety balistyczne ponownie uderzyły w obwód kijowski… Żaden kraj na świecie nie powinien pozostać sam i bez pomocy w obliczu takich ataków i w takiej wojnie. I dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy

– powiedział.

Nadchodzące tygodnie będą wypełnione intensywną współpracą z partnerami. Jak zawsze, potrzebne są rezultaty. Wyniki muszą zostać dostarczone

– słyszymy w nagraniu.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych