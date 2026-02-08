Trwa 1447. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 9 lutego 2026 r.
00:01. Zełenski: Ochrona przed rosyjskimi atakami balistycznymi jest potrzebna każdego dnia
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników Ukrainy:
Każdy z naszych partnerów musi uznać swoją siłę, swoją zdolność do wspierania Ukrainy i ochrony ludzkiego życia. Rakiety do obrony przeciwlotniczej są potrzebne każdego dnia. Ochrona przed rosyjskimi atakami balistycznymi jest potrzebna każdego dnia. Dziś rakiety balistyczne ponownie uderzyły w obwód kijowski… Żaden kraj na świecie nie powinien pozostać sam i bez pomocy w obliczu takich ataków i w takiej wojnie. I dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy
– powiedział.
Nadchodzące tygodnie będą wypełnione intensywną współpracą z partnerami. Jak zawsze, potrzebne są rezultaty. Wyniki muszą zostać dostarczone
– słyszymy w nagraniu.
red/PAP/X/FB
