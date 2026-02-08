Trwa 1447. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 9 lutego 2026 r.
18:30. Ojciec Święty wysłał na Ukrainę 80 generatorów prądu
Ojciec Święty Leon XIV za pośrednictwem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia przesłał na Ukrainę 80 generatorów prądu. Sprzęt ma służyć ludności dotkniętej wojną oraz mrozem. Dostarczono także leki, takie jak antybiotyki, środki przeciwzapalne i suplementy oraz żywność.
Transporty wyruszyły z Bazyliki św. Zofii w Rzymie – miejsca, które jednoczy Ukraińców w regionie rzymskim – i dotarły już do Fastowa i Kijowa, szczególnie dotkniętych ostatnimi atakami. Obok generatorów do Ukrainy wysłano też tysiące leków, suplementów oraz melatoninę – bardzo poszukiwaną, ponieważ pomaga zasnąć, pomimo nieustannego stresu i lęku.
Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia poinformowała również, że trwa kompletowanie ładunku kolejnego tira z tysiącami antybiotyków, leków przeciwzapalnych, leków na nadciśnienie oraz różnego rodzaju żywnością. Dystrybucja pomocy po przybyciu na Ukrainę odbywa się za pośrednictwem sieci parafialnej w różnych diecezjach.
18:00. Porażka rosyjskich okupantów na Krymie. Chodzi o młodzież
Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie są zaniepokojone rosnącymi nastrojami proukraińskimi wśród nastolatków, powiedział aktywista w wywiadzie dla Radia Swoboda w programie Krym Realii. Dodał, że urzędnicy nakazali rozszerzenie działań młodzieżowych i wzmożenie propagandy po spotkaniach zamkniętych, przyznając, że rosyjskie działania mające na celu wywieranie wpływu na studentów nie przynoszą rezultatu
— opisuje NOELREPORTS w serwisie X.
17:17. Zełenski: 1400 budynków wielorodzinnych w Kijowie pozostaje bez ogrzewania
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że najtrudniejsza sytuacja energetyczna nadal panuje w Kijowie, gdzie ponad 1400 budynków wielorodzinnych pozostaje bez ogrzewania.
Przeprowadziłem naradę dotyczącą sytuacji w energetyce oraz usuwania skutków rosyjskich uderzeń. Najtrudniejsze warunki nadal panują w stolicy: ponad 1400 budynków wielorodzinnych w Kijowie jest bez ogrzewania. Osobno omówiliśmy sytuację w obwodzie chersońskim: sześć miejscowości regionu znajduje się w trudnych warunkach energetycznych z powodu ciągłych ataków dronów, a co za tym idzie – w wyjątkowo skomplikowanych warunkach do odbudowy
— napisał Zełenski w mediach społecznościowych. Poinformował, że przeprowadził rozmowę z ministrem energetyki Denysem Szmyhalem dotyczącą sytuacji w energetyce jądrowej.
Dla rosyjskiej armii obiekty naszej energetyki jądrowej, w tym infrastruktura i sieci powiązane z elektrowniami atomowymi, pozostają w praktyce stałymi celami
— zaznaczył. Jak dodał, wymaga to innego poziomu reakcji niż dotychczas. Według prezydenta kraj potrzebuje większej ochrony oraz intensywniejszej komunikacji z partnerami, aby świat nie milczał wobec tego zagrożenia.
16:58. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa przyzna nagrodę narodowi Ukrainy. Laudację wygłosi… Tusk
Nagroda im. Ewalda von Kleista za 2026 rok, wręczana przez Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, zostanie w sobotę przyznana narodowi ukraińskiemu – poinformowali w poniedziałek organizatorzy. Według ich zapowiedzi laudację ma wygłosić premier Polski Donald Tusk.
Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (MSC) przyzna Nagrodę Ewalda von Kleista 2026 dzielnemu narodowi ukraińskiemu, wyrażając głębokie uznanie dla jego odwagi, poświęcenia oraz niezłomnej determinacji w obronie własnej wolności i wolności całej Europy, a także oddając hołd tym, którzy stracili życie lub zostali ranni
— brzmi treść komunikatu przekazanego akredytowanym na tegoroczną konferencję redakcjom, w tym PAP. Nagrodę odbierze w sobotę w siedzibie królów Bawarii, Rezydencji, w Monachium prezydent Wołodymyr Zełenski, który wystąpi z krótkim oświadczeniem. Według zapowiedzi organizatorów polski premier wygłosi laudację.
Do czasu nadania depeszy PAP nie uzyskała potwierdzenia w tej sprawie z KPRM.
15:35. Media: Rosja potajemnie wysłała do Iranu miliardy dolarów, by wesprzeć reżim objęty sankcjami USA
Rosja wysłała pociągami i statkami do Iranu prawie 5 ton banknotów o łącznej wartości 2,5 mld dolarów zaledwie kilka dni po tym, gdy Donald Trump nałożył sankcje na Teheran w czasie swojej pierwszej kadencji prezydenckiej w 2018 r. - wynika z dokumentów celnych uzyskanych przez dziennik „Telegraph”.
14:22. Uderzenie w rosyjski skład amunicji
Trafiono w skład amunicji, punkt kontrolny wroga i potwierdzono zniszczenie składu bezzałogowego statku powietrznego na terytorium Rosji
— informuje ukraiński Sztab Generalny.
13:41. Kraków - prawomocna kara 5,5 roku więzienia za prowadzenie naboru do Grupy Wagnera
Sąd Apelacyjny w Krakowie w poniedziałek utrzymał w mocy wyrok skazujący dwóch Rosjan, Andrieja G. i Aleksieja T., na 5,5 roku więzienia za rozprowadzanie w Polsce naklejek werbujących do Grupy Wagnera. Decyzja jest prawomocna
12:43. Francuska minister podpisała list intencyjny w sprawie współpracy obronnej z Ukrainą
Minister obrony Francji Catherine Vautrin i jej ukraiński odpowiednik Mychajło Fedorow podpisali w weekend w Kijowie list intencyjny dotyczący współpracy obronnej - poinformowano w Paryżu i Kijowie. Według Fedorowa list dotyczy wspólnej produkcji uzbrojenia.
12:11. Nieudany atak Rosjan na przygraniczną wieś Czuhuniwka
Siły ukraińskie oczyściły przygraniczną wieś Czuhuniwka w obwodzie charkowskim i wywiesiły flagę państwową. 16. Korpus Armijny poinformował, że wojska rosyjskie próbowały przedostać się do osady, wykorzystując złą pogodę jako osłonę, ale siły ukraińskie zareagowały w porę i schwytały część napastników
— przekazano na profilu NOELREPORTS na X
11:34. Szef MSZ Ukrainy wezwał do wprowadzenia zakazu wjazdu dla rosyjskich żołnierzy w całej UE
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha wezwał do wprowadzenia w całej Unii Europejskiej całkowitego zakazu wjazdu dla obywateli Rosji, którzy brali udział w agresji przeciwko Ukrainie. Jego zdaniem chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa Europy.
11:00. F-16 niszczy rosyjskiego „Shaheda”
W sieci ukazało się nagranie z ukraińskim samolotem F-16AM w roli głównej. Myśliwiec niszczy działkiem M61 Vulcan rosyjski dron „Shahed” na niewielkiej wysokości!
10:10. Rosyjska armia potrafi obchodzić wyłączone systemy Starlink
Rosyjska armia jest w stanie obejść ograniczenia, jakie wynikają z wyłączenia systemów łączności Starlink przez amerykańską firmę SpaceX należącą do miliardera Elona Muska – powiedział doradca ministra obrony Ukrainy Serhij Beskrestnow.
Widzimy jak teraz Rosjanie atakują (…) to kierowanie Shahedami za pomocą sieci radiowej, sieci Mesh, prosto z Rosji
— poinformował Beskrestnow w wywiadzie dla ukraińskiego Radia NV. Jego zdaniem, należało podjąć działania w celu blokowania tego rodzaju łączności co najmniej kilka miesięcy temu.
Zastosowane przez stronę rosyjską rozwiązanie polega na zamontowaniu na dronach modemów, które są w stanie jednocześnie odbierać i emitować sygnał radiowy i koordynować łączność między sobą. To pozwala na większą precyzję ataków niż korzystanie z sygnału GPS czy łączności systemu Starlink. Strona ukraińska opracowuje aktualnie sposoby przeciwdziałania wykorzystaniu tego typu sieci przez armię rosyjską.
09:34. Trzy osoby zginęły w rosyjskich atakach, Rosjanie celowali w infrastrukturę
Co najmniej trzy osoby zginęły, a 26 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę ostatniej nocy. Wrogie drony celowały w obiekty infrastruktury, m.in. w Nowowołyńsku przy granicy z Polską, jednak ucierpieli cywile – przekazały władze.
Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, który Rosja atakowała z pomocą dronów uderzeniowych – powiadomiła charkowska prokuratura obwodowa. Wśród zabitych jest dziesięcioletni chłopiec i jego matka. Bezzałogowiec spadł na ich dom – wyjaśniono w komunikacie.
W Odessie, na południu kraju, gdzie dron Shahed uderzył w 24-piętrowy blok, zginął 35-letni mężczyzna, a ranne zostały dwie osoby, w tym 19-letnia dziewczyna – podały lokalne władze.
Dziewięć osób, w tym 13-latka, zostało rannych w obwodzie dniepropietrowskim. Dron zaatakował tam blok mieszkalny, w którym wybuchł pożar – przekazał szef wojskowych władz obwodowych Ołeksandr Hanża.
Dwie osoby zostały ranne w ataku dronowym na Chersoń, również w południowej Ukrainie, do którego doszło w poniedziałek wczesnym rankiem. 51-letnia kobieta i mężczyzna w tym samym wieku trafili do szpitala – poinformowały władze.
Siedem osób zostało rannych w atakach na obwód sumski na północy Ukrainy. Rosjanie ostrzelali tam 26 miejscowości. Wśród poszkodowanych jest m.in. trzech policjantów oraz 19-letni chłopak i 16-letnia dziewczyna, których samochód został zaatakowany przez wrogiego drona – powiadomiła lokalna administracja.
Atak rosyjskich dronów uszkodził stację wysokiego napięcia w rejonie Nowowołyńska na zachodzie Ukrainy, miasteczka położonego ok. 15 km w linii prostej od polskiej granicy. „Na razie ponad 80 tys. odbiorców z nowowołyńskiej hromady (gminy) pozbawionych jest prądu. Infrastruktura krytyczna w mieście zasilana jest przez generatory” – poinformował mer miasta Borys Karpus.
09:06. FSB twierdzi, że Ukraina zorganizowała zamach na generała Aleksiejewa, a polski wywiad pomógł
Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) twierdzi, że zlecenie zamachu na wiceszefa wywiadu wojskowego GRU generała Władimira Aleksiejewa wydała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, zaś polski wywiad był zaangażowany w rekrutację napastnika - podał Reuters, powołując się na agencję Interfax.
Reuters podkreśla, że FSB nie przedstawiła żadnych dowodów na potwierdzenie swoich oskarżeń. W sobotę minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że Kijów nie miał nic wspólnego z piątkowym zamachem.
Rosyjskie służby bezpieczeństwa poinformowały w niedzielę, że podejrzany o atak obywatel Rosji Lubomir Korba, urodzony na Ukrainie, został ekstradowany do Moskwy z Dubaju pod zarzutem ciężkiego zranienia Aleksiejewa. FSB przekazała, że jeden ze wspólników Korby został aresztowany w Moskwie, a kobieta, która też współpracowała z podejrzanym miała uciec na Ukrainę.
08:15. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1250 żołnierzy (łącznie 1 247 580 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony.
07:30. W Biełgorodzie władze zarządziły ewakuację mieszkańców po ukraińskich atakach
W rosyjskim mieście Biełgorod, położonym w pobliżu granicy z Ukrainą, władze podjęły decyzję o ewakuacji części mieszkańców po ukraińskich atakach rakietowych i dronowych na obiekty infrastruktury energetycznej – podał wieczorem portal Ukrainska Prawda powołując się na rosyjskie źródła.
Decyzja w tej sprawie została podjęta po ukraińskich atakach, które spowodowały przerwę w dostawach ogrzewania do kilkuset budynków mieszkalnych.
00:01. Zełenski: Ochrona przed rosyjskimi atakami balistycznymi jest potrzebna każdego dnia
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników Ukrainy:
Każdy z naszych partnerów musi uznać swoją siłę, swoją zdolność do wspierania Ukrainy i ochrony ludzkiego życia. Rakiety do obrony przeciwlotniczej są potrzebne każdego dnia. Ochrona przed rosyjskimi atakami balistycznymi jest potrzebna każdego dnia. Dziś rakiety balistyczne ponownie uderzyły w obwód kijowski… Żaden kraj na świecie nie powinien pozostać sam i bez pomocy w obliczu takich ataków i w takiej wojnie. I dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy
– powiedział.
Nadchodzące tygodnie będą wypełnione intensywną współpracą z partnerami. Jak zawsze, potrzebne są rezultaty. Wyniki muszą zostać dostarczone
– słyszymy w nagraniu.
red/PAP/X/FB
