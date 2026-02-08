Socjalista Antonio Jose Seguro wygrywa w Portugalii! Pokonał lidera prawicowej partii Chega

Jose Seguro wygrał wybory prezydenckie w Portugalii / autor: PAP/EPA
Jose Seguro wygrał wybory prezydenckie w Portugalii / autor: PAP/EPA

Polityk Partii Socjalistycznej Antonio Jose Seguro w drugiej turze wyborów prezydenckich w Portugalii zdecydowanie pokonał lidera prawicowej partii Chega Andre Venturę - wynika z sondażu exit poll ośrodka badawczego Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego.

Zgodnie z tym badaniem na Seguro zagłosowało od 68 do 73 proc. wyborców, a na Venturę – od 27 do 32 proc. Frekwencja wyniosła od 52 do 58 proc.

Seguro przejmie urząd prezydencki po pełniącym go od 2016 r. polityku Partii Socjaldemokratycznej Marcelo Rebelo de Sousie.

Trudne warunki głosowania

Głosowanie odbywało się w trudnych warunkach atmosferycznych w związku z utrzymującym się nad Portugalią orkanem Marta. W całym kraju panuje chaos komunikacyjny wynikający z licznych powodzi.

X/Tomasz Karpowicz

