Polityk Partii Socjalistycznej Antonio Jose Seguro w drugiej turze wyborów prezydenckich w Portugalii zdecydowanie pokonał lidera prawicowej partii Chega Andre Venturę - wynika z sondażu exit poll ośrodka badawczego Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego.
Zgodnie z tym badaniem na Seguro zagłosowało od 68 do 73 proc. wyborców, a na Venturę – od 27 do 32 proc. Frekwencja wyniosła od 52 do 58 proc.
Seguro przejmie urząd prezydencki po pełniącym go od 2016 r. polityku Partii Socjaldemokratycznej Marcelo Rebelo de Sousie.
Trudne warunki głosowania
Głosowanie odbywało się w trudnych warunkach atmosferycznych w związku z utrzymującym się nad Portugalią orkanem Marta. W całym kraju panuje chaos komunikacyjny wynikający z licznych powodzi.
