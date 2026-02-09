Lider węgierskiej opozycji Péter Magyar zapowiedział, że po ewentualnym przejęciu przez niego władzy „zawiesi nadawanie wiadomości w publicznych mediach”. Zapowiedź lidera partii TISZA może przywoływać sprawę nielegalnego przejęcia Telewizji Polskiej przez obóz polityczny Donalda Tuska.
Péter Magyar to lider węgierskiej Partii Szacunku i Wolności, po węgiersku: Tisztelet és Szabadság Párt, w skrócie: TISZA. Jego partia ma szansę pokonać rządzący Węgrami Fidesz Viktora Orbana.
Magyar nie wygrał jednak wyborów, a już zdecydował, że ogłosi, co zrobi po ewentualnym triumfie. Zapowiedział atak na węgierskie media publiczne.
Po zmianie rządu natychmiast zawiesimy nadawanie wiadomości w mediach publicznych do czasu zapewnienia warunków umożliwiających obiektywne i bezstronne działanie
– napisał na portalu X lider partii TISZA.
Nielegalne przejęcie TVP
Sprawa może przypominać nielegalne przejęcie TVP 20 grudnia 2023 roku. Tak wtedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informowała o wydarzeniach, które miały miejsce w związku z publicznym polskim nadawcą:
Kalendarium z 20 grudnia 2023 r. KRRiT przypomina.
– Godz. 12.00 – Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz podpisał dokumenty o odwołaniu go z funkcji Prezesa Telewizji Polskiej S.A. Następnego dnia (21 grudnia) w serwisie wirtualnemedia.pl ukazał się artykuł informujący, że Piotr Zemła został nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej #TVP, a jego zastępcą jest Maciej Taborowski. Natomiast nowym Prezesem TVP został były szef TAI Tomasz Sygut, który zastąpił Mateusza Matyszkowicza.
– Godz. 12.00 – na antenie TVP1 nie zostało wyemitowane wydanie #Wiadomości. Zamiast tego widzowie zobaczyli reklamy.
– Po godz. 12.00 – w programie Agrobiznes, emitowanym na żywo, pojawił się Adrian Borecki, który potwierdził, że o godz. 12.00 miały rozpocząć się „Wiadomości”, ale ich nie wyemitowano. Audycję przerwano i pojawiły się reklamy.
– Godz. 12.10 – z kanału TVP Info zniknęła plansza z logotypem. Zamiast niej zaczęto emitować sygnał TVP Polonia. Nadano odcinek serialu „Ojciec Mateusz”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Jak wyglądało przejecie mediów publicznych? Kto zdradził? ZOBACZ najnowszy dokument Marcina Tulickiego
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752693-lider-wegierskiej-opozycji-zapowiada-polski-scenariusz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.