Lider węgierskiej opozycji Péter Magyar zapowiedział, że po ewentualnym przejęciu przez niego władzy „zawiesi nadawanie wiadomości w publicznych mediach”. Zapowiedź lidera partii TISZA może przywoływać sprawę nielegalnego przejęcia Telewizji Polskiej przez obóz polityczny Donalda Tuska.

Péter Magyar to lider węgierskiej Partii Szacunku i Wolności, po węgiersku: Tisztelet és Szabadság Párt, w skrócie: TISZA. Jego partia ma szansę pokonać rządzący Węgrami Fidesz Viktora Orbana.

Magyar nie wygrał jednak wyborów, a już zdecydował, że ogłosi, co zrobi po ewentualnym triumfie. Zapowiedział atak na węgierskie media publiczne.

Po zmianie rządu natychmiast zawiesimy nadawanie wiadomości w mediach publicznych do czasu zapewnienia warunków umożliwiających obiektywne i bezstronne działanie

– napisał na portalu X lider partii TISZA.

Nielegalne przejęcie TVP

Sprawa może przypominać nielegalne przejęcie TVP 20 grudnia 2023 roku. Tak wtedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informowała o wydarzeniach, które miały miejsce w związku z publicznym polskim nadawcą:

Kalendarium z 20 grudnia 2023 r. KRRiT przypomina.

– Godz. 12.00 – Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz podpisał dokumenty o odwołaniu go z funkcji Prezesa Telewizji Polskiej S.A. Następnego dnia (21 grudnia) w serwisie wirtualnemedia.pl ukazał się artykuł informujący, że Piotr Zemła został nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej #TVP, a jego zastępcą jest Maciej Taborowski. Natomiast nowym Prezesem TVP został były szef TAI Tomasz Sygut, który zastąpił Mateusza Matyszkowicza.

– Godz. 12.00 – na antenie TVP1 nie zostało wyemitowane wydanie #Wiadomości. Zamiast tego widzowie zobaczyli reklamy.

– Po godz. 12.00 – w programie Agrobiznes, emitowanym na żywo, pojawił się Adrian Borecki, który potwierdził, że o godz. 12.00 miały rozpocząć się „Wiadomości”, ale ich nie wyemitowano. Audycję przerwano i pojawiły się reklamy.

– Godz. 12.10 – z kanału TVP Info zniknęła plansza z logotypem. Zamiast niej zaczęto emitować sygnał TVP Polonia. Nadano odcinek serialu „Ojciec Mateusz”.

X/mly

