Policjanci z niemieckiego miasta Trewir zranili 35-latka, któy ruszył w ich stronę z nożem w ręku. Prokuratura bada sprawę, także pod kątem użycia broni.
Do niebezpiecznej sytuacji doszło w zachodnioniemieckim Trewirze. Przechodnie zawiadomili policję, ponieważ po deptaku w centrum miasta poruszał się mężczyzny z nożem w ręku i zaczepiał przechodniów.
Na miejsce zostali wysłani funkcjonariusze, którzy zidentyfikowali 35-latka w jednej z bocznych ulic Moselstraße. Agresor na widok policjantów ruszył w ich stronę.
Policja użyła broni
Co najmniej jeden policjant użył wówczas broni palnej
— pzekazała tamtejsza policja.
Napastnik odniósł obrażenia w nogę - został postrzelony. Agresor został przetransportowany do szpitala, gdzie przechodzi rekonwalescencję - jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja bada przyczynę zachowania mężczyzny.
W zdarzeniu nie ucierpiała żadna postronna osoba. Sprawą zajęła się również prokuratura, także pod kątem użycia broni przez policję.
xyz/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752678-chwile-grozy-w-niemieckim-miescie-policja-ranila-nozownika
