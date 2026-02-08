Inspektor policji zginął, a co najmniej 12 osób zostało rannych, gdy wczoraj wieczorem zawaliła się ogromna karuzela wahadłowa w Faridabad — poinformował indyjski dziennik Hindustan Times. Nie był to jednak jedyny wypadek tej nocy. Wcześniej, podczas 39. Międzynarodowego Festiwalu Rzemiosła Surajkund, doszło do innego groźnego incydentu.
Jak ustalił HT, do katastrofy doszło niespełna godzinę po tym, jak rzekomo zawaliła się brama numer 2 na terenie wesołego miasteczka, raniąc jednego z odwiedzających. Karuzela runęła około godziny 18:15, gdy znajdowało się na niej około 26 osób.
W wyniku tragedii zmarł inspektor Jagdish Prasad, który brał udział w akcji ratunkowej. Rannych zostało 12 innych osób, w tym dwie policjantki.
Inspektor zginął, próbując ratować ludzi
Wysocy rangą funkcjonariusze przekazali, że inspektor Jagdish Prasad, pełniący służbę na posterunku policji w Palwal, był odpowiedzialny za bezpieczeństwo kompleksu i miał przejść na emeryturę w marcu.
Według policji karuzela poruszała się w górę i w dół z dużą prędkością, gdy nagle jeden z jej końców pękł, pozostawiając konstrukcję zawieszoną 60–90 cm nad ziemią. Właściciele stoisk oraz policjanci natychmiast ruszyli na pomoc, a inspektor Prasad bez wahania włączył się do akcji.
Kilka osób zostało zdjętych z karuzeli, a osoby znajdujące się w pobliżu podtrzymywały jej upadek i pomagały w ratowaniu ludzi. Nagle huśtawka złamała się również z drugiej strony i całkowicie upadła na ziemię
— powiedział inny starszy oficer.
Wiele osób zostało uwięzionych pod konstrukcją.
Funkcjonariusz próbował ratować ludzi i wykazał się wielką odwagą, ale w trakcie akcji odniósł poważne obrażenia twarzy i głowy, co doprowadziło do jego śmierci
— dodał.
Hindustan Times/oprac. Natalia Wierzbicka
