Otwarcie igrzysk w cieniu protestów. Premier Meloni bez ceregieli: Każdy, kto manifestuje przeciwko igrzyskom olimpijskim jest wrogiem państwa

Giorgia Meloni / autor: PAP/EPA/FILIPPO ATTILI /CHIGI PALACE PRESS OFFICE HANDOUT
Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła, że każdy, kto manifestuje przeciwko igrzyskom olimpijskim, trwającym na północy kraju, jest wrogiem państwa. Odniosła się w ten sposób do wczorajszej demonstracji w Mediolanie z udziałem około 10 tys. osób, zakończonej starciami z policją.

Szefowa rządu napisała na portalu społecznościowym: „Tysiące Włochów pracują w tych godzinach po to, aby wszystko dobrze funkcjonowało podczas igrzysk. Bardzo wielu robi to jako wolontariusze, bo chcą, aby ich kraj dobrze wypadł, był podziwiany i szanowany”.

Ale są też oni, wrogowie Włoch i Włochów, którzy manifestują »przeciwko igrzyskom«, a sceny te pokazują telewizje w połowie świata. Jeszcze inni przecinają kable na kolei, chcąc nie dopuścić do tego, aby pociągi wyruszyły

— zaznaczyła Meloni.

Sabotaż w Bolonii?

Szefowa rządu skomentowała w ten sposób zdarzenie w rejonie stacji kolejowej w Bolonii, gdzie w sobotę zerwane zostały kable trakcji, co spowodowało duże utrudnienia. Śledczy nie wykluczają sabotażu.

Premier wyraziła solidarność z siłami porządkowymi i z Mediolanem, oraz z tymi, którzy - jak dodała - „widzą, że ich praca idzie marne przez te bandy przestępców”.

Zimowe igrzyska Mediolan-Cortina trwają od 6 do 22 lutego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Igrzyska 2026, czyli włoska impreza w liczbach. O rekordowe 116 kompletów medali walczyć będzie 2900 reprezentantów 92 krajów

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

