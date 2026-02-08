Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła, że każdy, kto manifestuje przeciwko igrzyskom olimpijskim, trwającym na północy kraju, jest wrogiem państwa. Odniosła się w ten sposób do wczorajszej demonstracji w Mediolanie z udziałem około 10 tys. osób, zakończonej starciami z policją.
Szefowa rządu napisała na portalu społecznościowym: „Tysiące Włochów pracują w tych godzinach po to, aby wszystko dobrze funkcjonowało podczas igrzysk. Bardzo wielu robi to jako wolontariusze, bo chcą, aby ich kraj dobrze wypadł, był podziwiany i szanowany”.
Ale są też oni, wrogowie Włoch i Włochów, którzy manifestują »przeciwko igrzyskom«, a sceny te pokazują telewizje w połowie świata. Jeszcze inni przecinają kable na kolei, chcąc nie dopuścić do tego, aby pociągi wyruszyły
— zaznaczyła Meloni.
Sabotaż w Bolonii?
Szefowa rządu skomentowała w ten sposób zdarzenie w rejonie stacji kolejowej w Bolonii, gdzie w sobotę zerwane zostały kable trakcji, co spowodowało duże utrudnienia. Śledczy nie wykluczają sabotażu.
Premier wyraziła solidarność z siłami porządkowymi i z Mediolanem, oraz z tymi, którzy - jak dodała - „widzą, że ich praca idzie marne przez te bandy przestępców”.
Zimowe igrzyska Mediolan-Cortina trwają od 6 do 22 lutego.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
