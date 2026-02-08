33-letni Shannon Mathre z Toledo w stanie Ohio usłyszał zarzuty dotyczące grożenia śmiercią wiceprezydentowi USA, J.D. Vance’owi. O sprawie poinformowały media, powołując się na ministerstwo sprawiedliwości.
6 lutego agenci Secret Service aresztowali Mathre’a po tym, jak wielka ława przysięgłych postawiła mu dwa zarzuty federalne. Sprawa ma związek z wydarzeniami z 22 stycznia. Wiceprezydent Vance, który pochodzi z Ohio i wcześniej reprezentował ten stan w Senacie USA, przebywał wówczas z wizytą w Toledo, gdzie gościł w zakładzie produkcyjnym Libbey Glass.
Jakiej broni chciał użyć?
Jak podał dziennik „USA Today”, według aktu oskarżenia Mathre miał zapowiedzieć, że ustali miejsce pobytu wiceprezydenta i użyje karabinu automatycznego M14, aby go zabić.
Prokuratura federalna dla północnego okręgu Ohio odmówiła przekazania innych szczegółów dotyczących treści gróźb, powołując się na dobro toczącego się postępowania. Śledczy ujawnili jednak, że toku dochodzenia zabezpieczono również pliki cyfrowe zawierające materiały na temat seksualnego wykorzystywania dzieci. W efekcie, poza kierowaniem gróźb wobec wiceprezydenta, Mathre został oskarżony o posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej.
Podczas rozprawy przed sądem federalnym w Toledo oskarżony nie przyznał się do winy. Sędzia Darrell Clay zarządził jego tymczasowe aresztowanie do czasu kolejnej rozprawy, którą wyznaczono na 11 lutego.
Adwokat oskarżonego, Neil McElroy, oświadczył, że nie może odnieść się do zarzutów dotyczących pornografii, dopóki prokuratura nie przedłoży dowodów. Jednocześnie nazwał „farsą” oskarżenie jego klienta o grożenie śmiercią wiceprezydentowi USA. Według obrońcy sprawa ta może służyć jedynie wzmacnianiu narracji administracji USA o rosnącej fali przemocy wobec urzędników państwowych.
Agencja Associated Press sprecyzowała, że Mathre planował wyśledzić wiceprezydenta podczas jego wizyty w Toledo. Prokuratura zaznaczyła przy tym, że mężczyzna wcześniej znajdował się pod obserwacją służb. Za kierowanie gróźb oskarżonemu grozi do pięciu lat więzienia oraz grzywna w wysokości do 250 tys. dolarów. Zarzuty związane z pornografią dziecięcą są zagrożone karą do 20 lat pozbawienia wolności oraz grzywną.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/Andrzej Dobrowolski/red
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752643-planowal-zamach-na-jd-vancea-jest-w-rekach-secret-service
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.