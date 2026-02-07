Trwa 1446. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 8 lutego 2026 r.
00:01. Zełenski: Rosja musi pokazać, że liczą się dla niej nie tylko ataki, ale także trwające negocjacje
Ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali obiekty kluczowe dla funkcjonowania ukraińskich elektrowni jądrowych. Dziś bloki w ukraińskich elektrowniach jądrowych zmniejszyły produkcję energii, a jeden z nich został automatycznie wyłączony. To atak na skalę, na którą żaden terrorysta na świecie się nie odważył, i Rosja musi odczuć reakcję świata
— podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie na X.
Rosja musi pokazać, że liczą się dla niej nie tylko takie ataki i wojna, ale także trwające negocjacje, które mają przynieść rezultaty
— dodał.
