Około 10 tys. osób protestowało w sobotę przed Bramą Brandenburską w Berlinie przeciw władzom Iranu i w geście solidarności z mieszkańcami tego kraju - podał portal dziennika „Tagesspiegel”. Żądano m.in. zamknięcia ambasad Iranu we wszystkich krajach UE.
Do udziału demonstracji w stolicy Niemiec wezwało ponad 300 irańskich stowarzyszeń z kilku krajów europejskich. Według policji w wiecu uczestniczyło około 10 tys. osób, natomiast organizatorzy spodziewali się 100 tys. protestujących. Zgromadzenie zabezpieczało około 380 funkcjonariuszy policji.
Demonstranci, którzy zgromadzili się w okolicach Bramy Brandenburskiej w centrum Berlina, nieśli flagi Iranu. Część z nich miała na sobie żółte kamizelki z hasłem „Wolny Iran”. Jak podała agencja dpa, wśród demonstrantów było wielu krewnych osób zabitych lub zatrzymanych podczas ostatnich antyrządowych protestów w Iranie.
Żądają zamknięcia ambasad
Protest zwołano, by wyrazić solidarność z Irańczykami oraz wywrzeć presję na rządy państw europejskich, by podjęły działania wobec władz w Teheranie. Organizatorzy domagają się m.in. zamknięcia wszystkich irańskich ambasad w UE oraz postawienia najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu Alego Chameneia przed międzynarodowym trybunałem za śmierć tysięcy demonstrantów.
Współorganizatorka protestu powiedziała „Tagesspieglowi”, że demonstracja jest wymierzona przeciw wszelkim formom dyktatury w Iranie, także przeciw ewentualnemu powrotowi do władzy syna obalonego w 1979 r. szacha Rezy Pahlawiego. Jej zdaniem Pahlawi „nie jest promykiem nadziei, lecz oportunistą, który wskoczył na platformę ruchu wolnościowego”.
Śmierć 6 tys. osób podczas protestów w Iranie
Pod koniec grudnia narastający kryzys gospodarczy i bardzo wysoka inflacja doprowadziły w Iranie do fali protestów. Z czasem demonstracje przekształciły się w wymierzone we władze wystąpienia o charakterze politycznym. Zostały one brutalnie stłumione przez służby. Władze Iranu utrzymują, że większość ofiar stanowili funkcjonariusze sił bezpieczeństwa lub przypadkowi przechodnie zabici przez „terrorystów”.
Amerykańska organizacja pozarządowa Human Rights Activists News Agency (HRANA) podała, że potwierdziła śmierć 6713 osób podczas protestów, w tym 137 dzieci, oraz jest w trakcie weryfikacji ponad 17 tys. kolejnych potencjalnych zgonów. Dokładny bilans ofiar pozostaje nieznany.
Robert Knap/PAP
