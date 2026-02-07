Akt sabotażu we Włoszech? Salvini sugeruje związek z Igrzyskami Olimpijskimi: Ktoś chce wyrządził krzywdę Włochom

Włoska policja wszczęła dochodzenie w sprawie zerwania przewodów elektrycznych na kolei w rejonie Bolonii, co spowodowało tego dnia poważne utrudnienia w tym ważnym węźle komunikacyjnym. Jak podała agencja Ansa, rozważana jest hipoteza sabotażu dokonanego przez anarchistów.

Opóźnienia sięgające ponad dwóch godzin, odwołane połączenia i poważne problemy na kolei - to konsekwencje zerwania przewodów na linii koło Bolonii.

Bardzo utrudniony został ruch zarówno pociągów regionalnych, jak i tych dużych prędkości.

Akt sabotażu

Włoskie media odnotowują, że do tego zdarzenia doszło dzień po inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich na północy Włoch i dlatego śledczy nie wykluczają, że był to akt sabotażu - podobny do tego, jaki odnotowano w 2024 r. we Francji, która była gospodarzem letnich igrzysk.

Czytam informacje o Bolonii, gdzie doszło do ataku na linię kolejową, który wszystko spowalnia. To czyn przestępczy

— powiedział wicepremier Włoch, minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini.

Polityk przebywa obecnie w Bormio, czyli w jednej z miejscowości goszczących igrzyska.

Jeśli okaże się, że przerwanie trakcji dużych prędkości było dokonane z premedytacją, w pierwszym dniu igrzysk, to znaczy, że ktoś chce wyrządził krzywdę Włochom

— dodał Salvini.

Adrian Siwek/PAP

