Grecka policja poinformowała dziś, że tego dnia zatrzymała 313 osób na kampusie uniwersytetu w Salonikach po ataku agresywnego tłumu na jej funkcjonariuszy. W stronę policjantów poleciało ponad 100 koktajli Mołotowa.
Policja podała, że dziś przed świtem z kampusu Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach wyszły grupy ludzi w kapturach, aby zaatakować oddział policji. Oddział ten jest zazwyczaj rozmieszczony w pewnej odległości od kampusu, aby tłumić ewentualne zamieszki po całonocnych imprezach na terenie uniwersytetu. Wszystkie zatrzymane osoby zwolniono bez postawienia zarzutów.
Policja użyła gazu łzawiącego
Jak napisał Reuters, takie ataki na policję w pobliżu kampusu uniwersyteckiego nie są rzadkością, ale po raz pierwszy zatrzymano tak wiele osób, a w trakcie zamieszek użyto wyjątkowo dużej liczby butelek z benzyną.
Policja użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych, aby odeprzeć napastników.
Jeden z funkcjonariuszy trafił do szpitala wojskowego z oparzeniami twarzy i nogi, a 21-letniemu cywilowi udzielono pomocy medycznej z powodu problemów z oddychaniem
— poinformowała policja.
Władze uniwersytetu oświadczyły, że ataki zostały przeprowadzone przez „ekstremistów” spoza kampusu we współpracy z niektórymi osobami z terenu uczelni. Dodano, że trwa dochodzenie mające ustalić, czy w ataku brali udział studenci, i podkreślono, że nie udzielono zgody na organizację żadnej imprezy na terenie uniwersytetu.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752623-koktajle-molotowa-i-setki-zatrzyman-na-greckim-kampusie
