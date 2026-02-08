Wideo

Polski snajper urządził sobie strzelnicę z włoskiego miasta! Mieszkańcy byli przerażeni. W mieszkaniu posiadał okazały arsenał broni

Polski snajper urządził sobie strzelnicę z włoskiego miasta! Mieszkańcy byli przerażeni. W mieszkaniu posiadał okazały arsenał broni.
Polski snajper urządził sobie strzelnicę z włoskiego miasta! Mieszkańcy byli przerażeni. W mieszkaniu posiadał okazały arsenał broni. Na zdjęciu flaga Włoch i włoska policja prezentująca arsenał 60-latka / autor: Fratria/Yt-Cronache Cittadine (screen)

Włoskie służby aresztowały 60-letniego Polaka, który z kuchennego okna prowadził ostrzał okolicy w miejscowości Bracciano. Używał do tego przerobionych wiatrówek. Służby znalazły u niego okazały arsenał broni. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie osadzony w areszcie domowym.

Do niebezpiecznych sytuacji dochodziło w Bracciano, miejscowości w okolicach Rzymu. Przez ostatnie kilka tygodni mieszkańcy nie czuli się bezpiecznie, ponieważ z jednego z domów dochodziło do strzałów - nawet do 150 metrów. Sprawcą okazał się 60-letni Polak, który mierzył w okna, przejeżdżające samochody, przebijał nawet ściany. Mężczyzna oddawał strzały z kuchennego okna, które znajdował się za okiennicami - robił to tylko w ciągu dnia. Używał do tego przerobionych wiatrówek.

Polak nie jest stałym mieszkańcem Bracciano, przyjeżdża tam jedynie do swojego domu. Wcześniej nie widniał w policyjnej kartotece, nie ma także informacji o jakichkolwiek problemach psychicznych.

Śledztwo i odkrycie pokaźnego arsenału

Policja zainteresowała się sprawą, gdy coraz więcje mieszkańców zaczęło się zgłaszać z poszczególnymi incydentami. 2 lutego, podczas strzałów snajpera, na budynek przeprowadzono błyskawiczny szturm i bardzo szybko usatalono, z którego mieszkania dochodzi do rażenia celów. W środku znaleziono sześć sztuk broni - trzy z nich miały moc 40-5 dżuli - limit wynosi 7,5.

Znaleziono również tłumiki, setki śrutu różnego kalibru, mechanizmy automatycznego przeładowywania z wykorzystaniem cylindrów i kompresorów, a nawet kilka drogich przyrządów optycznych do precyzyjnego strzelania na duże odległości

— czytamy na portalu Open.

Polak trafił najpierw do więzienia w Civitavecchia. Po przesłuchaniu, na snajpera nałożono areszt domowy.

