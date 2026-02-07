Prezydent USA Donald Trump podpisał nową strategię dotyczącą sprzedaży uzbrojenia, według której priorytetem objęte zostaną państwa wydające najwięcej na swoją obronność. Większą wagę USA będą przykładać również do potrzeb własnego wojska.
Jako to pierwsza tego typu strategia, zapewni ona, że sprzedaż uzbrojenia w przyszłości będzie priorytetowo traktować interesy amerykańskie poprzez wykorzystanie zakupów zagranicznych i kapitału do rozbudowy amerykańskiej produkcji i potencjału
— napisano w podpisanym przez prezydenta rozporządzeniu.
Założenia
Dokument nakazuje sporządzenie listy broni i sprzętu, który powinien być objęty priorytetem w sprzedaży uzbrojenia, a także deklaruje, że pierwszeństwo w dostępie do uzbrojenia będą mieli „partnerzy, którzy zainwestowali we własną samoobronę i zdolności, odgrywają kluczową rolę lub mają kluczowe znaczenie w planach i operacjach Stanów Zjednoczonych lub przyczyniają się do bezpieczeństwa gospodarczego” USA.
Zakłada on, że przychody ze sprzedaży broni za granicą powinny być inwestowane w zwiększenie potencjału przemysłu zbrojeniowego w USA. Nakazuje też reformę procedur programu sprzedaży broni Foreign Military Sales (FMS), w tym monitorowania użytkowania zakupionej broni, by przeciwdziałać transferowi broni do krajów trzecich.
Stanowisko Polski
Polskie władze od miesięcy zabiegały o uproszczenie takich procedur, a także o zwolnienie Polski z regulacji ITAR (International Traffic in Arms Regulations, międzynarodowe regulacje dot. o obrocie bronią), co oznaczałoby szybszy i szerszy dostęp do amerykańskich technologii wojskowych i zbrojeń. Jak dotąd do tego nie doszło.
Adrian Siwek
