Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmowy z Iranem w Omanie przebiegły bardzo dobrze, a Teheran „bardzo chce” zawrzeć układ ze Stanami Zjednoczonymi. Ogłosił też znaczne postępy w rozmowach dotyczących wojny na Ukrainie, lecz nie podał szczegółów.
Mieliśmy bardzo dobre rozmowy na temat Iranu. Wygląda na to, że Iran bardzo chce zawrzeć umowę
— powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze na Florydę.
„Iran bardzo chce zawrzeć umowę”
Odniósł się w ten sposób do wczorajszych rozmów swojego wysłannika Steve’a Witkoffa z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim w Maskacie w Omanie.
Musimy zobaczyć, jaka to będzie umowa. Ale myślę, że Iran bardzo chce zawrzeć umowę, tak jak powinien był ostatnim razem (…) Może teraz będzie inaczej niż ostatnio
— dodał, przywołując amerykański atak na instalacje jądrowe z czerwca ub.r.
Trump zaznaczył, że „nie jest w pośpiechu” jeśli chodzi o użycie siły w razie fiaska negocjacji, przypominając, że podobnie zwlekał z atakiem na Wenezuelę.
Postępy w rozmowach ws. Ukrainy
Prezydent sygnalizował też postępy w rozmowach w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, określając je jako „bardzo dobre”.
Coś może się zdarzyć
— powiedział Trump, nie rozwijając wypowiedzi.
Głowa państwa tłumaczyła się też z zamieszczenia na swoim koncie w portalu społecznościowym Truth Social filmu, który w pewnym momencie przedstawia Baracka i Michelle Obamów jako małpy. Trump powiedział, że nie zamierza za to przepraszać, lecz potępił ten fragment filmu. Wyjaśniał, że oglądając film, nie widział fragmentu z Obamą, a winą obarczył swojego współpracownika, który zamieścił go mimo rasistowskich akcentów. Początkowo rzeczniczka prezydenta Karoline Leavitt twierdziła, że był to jedynie mem odnoszący się do „Króla Lwa”, lecz po wyrażeniu oburzenia przez szereg polityków partii rządzącej, Biały Dom oznajmił, że film został zamieszczony przez podwładnego prezydenta przez pomyłkę.
