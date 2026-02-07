Social media ograniczone dla nieletnich? Turcja przygotowuje grunt. "Musimy chronić nasze dzieci przed upadkiem moralnym"

Na zdjęciu aplikacje wyświetlone na smartfonie / autor: pixabay.com
Na zdjęciu aplikacje wyświetlone na smartfonie / autor: pixabay.com

Tureckie władze czynią przygotowania pod ograniczenie dostępu nieletnich do social mediów. „Naszym celem jest ochrona dzieci przed wszelkimi uzależnieniami, w tym cyfrowymi” - poinformował Harun Mertoglu, poseł AKP i członek parlamentarnej komisji ds. praw człowieka w rozmowie z Reutersem.

Oczekuje się, że rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana przedstawi wkrótce projekt ustawy w sprawie ograniczenia dostępu nieletnich do portali społecznościowych.

Minister ds. rodziny i usług społecznych Mahinur Ozdemir Goktas przyznała wcześniej, że projekt będzie obejmował zakaz korzystania z portali dla nieletnich i zobowiąże dostawców usług do tworzenia systemów filtrowania treści.

Ochorna przed upadkiem moralnym

W raporcie tureckiego parlamentu zaleca się również nocne ograniczenia Internetu dla urządzeń używanych przez osoby niepełnoletnie, obowiązkową filtrację treści w portalach społecznościowych dla użytkowników poniżej 18. roku życia oraz zakaz korzystania z portali przez osoby poniżej 16. roku życia.

Musimy chronić nasze dzieci przed upadkiem moralnym. Naszym celem jest ochrona dzieci przed wszelkimi uzależnieniami, w tym cyfrowymi

— powiedział Reutersowi Harun Mertoglu, poseł AKP i członek parlamentarnej komisji ds. praw człowieka.

Ograniczenia w innych krajach

W grudniu Australia stała się pierwszym krajem na świecie, który zakazał dzieciom poniżej 16. roku życia korzystania z platform społecznościowych, blokując dostęp do m.in. TikToka, YouTube’a, Instagrama czy Facebooka.

Hiszpania chce zakazać korzystania z portali społecznościowych osobom poniżej 16. roku życia, podczas gdy Grecja i Słowenia pracują nad podobnym zakazem w obliczu narastających obaw o ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Francja, Wielka Brytania i Niemcy również rozważają wprowadzenie ograniczeń dla nieletnich - przypomniał Reuters.

Adam Bąkowski/PAP

