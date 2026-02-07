Tureckie władze czynią przygotowania pod ograniczenie dostępu nieletnich do social mediów. „Naszym celem jest ochrona dzieci przed wszelkimi uzależnieniami, w tym cyfrowymi” - poinformował Harun Mertoglu, poseł AKP i członek parlamentarnej komisji ds. praw człowieka w rozmowie z Reutersem.
Oczekuje się, że rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana przedstawi wkrótce projekt ustawy w sprawie ograniczenia dostępu nieletnich do portali społecznościowych.
Minister ds. rodziny i usług społecznych Mahinur Ozdemir Goktas przyznała wcześniej, że projekt będzie obejmował zakaz korzystania z portali dla nieletnich i zobowiąże dostawców usług do tworzenia systemów filtrowania treści.
Ochorna przed upadkiem moralnym
W raporcie tureckiego parlamentu zaleca się również nocne ograniczenia Internetu dla urządzeń używanych przez osoby niepełnoletnie, obowiązkową filtrację treści w portalach społecznościowych dla użytkowników poniżej 18. roku życia oraz zakaz korzystania z portali przez osoby poniżej 16. roku życia.
Musimy chronić nasze dzieci przed upadkiem moralnym. Naszym celem jest ochrona dzieci przed wszelkimi uzależnieniami, w tym cyfrowymi
— powiedział Reutersowi Harun Mertoglu, poseł AKP i członek parlamentarnej komisji ds. praw człowieka.
Ograniczenia w innych krajach
W grudniu Australia stała się pierwszym krajem na świecie, który zakazał dzieciom poniżej 16. roku życia korzystania z platform społecznościowych, blokując dostęp do m.in. TikToka, YouTube’a, Instagrama czy Facebooka.
Hiszpania chce zakazać korzystania z portali społecznościowych osobom poniżej 16. roku życia, podczas gdy Grecja i Słowenia pracują nad podobnym zakazem w obliczu narastających obaw o ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Francja, Wielka Brytania i Niemcy również rozważają wprowadzenie ograniczeń dla nieletnich - przypomniał Reuters.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752585-social-media-ograniczone-dla-nieletnich-turcja-sie-przygotowuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.