Perfumeria Pieper założona w 1931 roku ogłosiła upadłość. Sieć jest uznawana za największą tego typu w Niemczech, posiada ponad 140 sklepów i zatrudnia prawie 1000 pracowników. Decyzja jest pokłosiem trudnej sytuacji finansowej i ma za zadanie uratować firmę.
Postępowanie upadłościowe i dalsze funkcjonowanie firmy
Sieć perfumerii Pieper, uznawana za największą w Niemczech firmę tego typu zarządzaną przez właścicieli, ogłosiła wszczęcie wstępnego postępowania upadłościowego w trybie samozarządzania. Ma ono umożliwić uratowanie przedsiębiorstwa oraz jego restrukturyzację bez przerywania działalności.
Ponad 140 sklepów stacjonarnych oraz sklep internetowy pozostaną otwarte, a obecny zarząd, na czele z Oliverem Pieperem, zachowa swoje stanowiska. Prezes firmy zaznaczył:
Samodzielna restrukturyzacja daje nam możliwość ustabilizowania firmy i jej strategicznego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli operacyjnej.
Przez trzy miesiące wynagrodzenia pracowników będzie wypłaca Federalna Agencja Pracy.
Przyczyny problemów finansowych
Trudna sytuacja finansowa Piepera jest skutkiem strat poniesionych w czasie pandemii koronawirusa, kiedy sklepy były czasowo zamykane, a sprzedaż wyraźnie spadła. Mimo że w roku obrotowym 2021/22 firma osiągnęła niewielki zysk i zanotowała przychody wyższe niż przed kryzysem, kolejne miesiące przyniosły pogorszenie warunków rynkowych.
Spadek konsumpcji oraz znaczny wzrost kosztów, w tym cen energii, doprowadziły do pogłębienia problemów. W 2022 roku sieć zatrudniała niecałe 1000 pracowników, a obecna sytuacja pokazuje, że wyzwania okazały się większe, niż wcześniej zakładano.
