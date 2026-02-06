NA ŻYWO

RELACJA. 1445. dzień wojny. Reuters: Amerykanie chcą, by Rosja i Ukraina w marcu zgodziły się na porozumienie pokojowe. W maju wybory?

  • Świat
  • opublikowano:
Zniszczenia na terenie Elektrociepłowni Darnycia w Kijowie, w wyniku ostatnich rosyjskich ataków rakietowych i dronowych / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
Zniszczenia na terenie Elektrociepłowni Darnycia w Kijowie, w wyniku ostatnich rosyjskich ataków rakietowych i dronowych / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

Trwa 1445. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Sobota, 7 lutego 2026 r.

00:03. Reuters: Amerykanie chcą, by Rosja i Ukraina w marcu zgodziły się na porozumienie pokojowe

Delegacje USA i Ukrainy omawiają ambitny plan zakładający zgodzenie się przez Rosję i Ukrainę na porozumienie pokojowe już w marcu - napisała agencja Reutera. Amerykanie chcieliby też przeprowadzenia w Ukrainie wyborów i referendum w maju.

Omawiany termin na zawarcie porozumienia najpewniej się przesunie, gdyż strony wciąż nie zgadzają się w kluczowej sprawie dotyczącej terytorium - zaznaczyła agencja. Porozumienie miałoby zostać poddane w Ukrainie pod referendum, które miałoby odbyć się równocześnie z wyborami - przekazało pięć źródeł.

Amerykanie mieli dać do zrozumienia Ukraińcom podczas niedawnych spotkań w Abu Zabi i Miami, że dobrze by było, gdyby wybory rozpisano wkrótce - utrzymują źródła. Amerykańscy negocjatorzy powiedzieli, że prezydent Donald Trump najpewniej skoncentruje się na sprawach wewnętrznych w związku z zaplanowanymi na listopad wyborami środka kadencji (midterms). Będzie to oznaczało, że czołowi amerykańscy urzędnicy będą mieli mniej czasu i politycznych zasobów na pracę nad zawarciem porozumienia.

Według dwóch źródeł Amerykanie i Ukraińcy omawiali możliwość zorganizowania wyborów i referendum w maju. Jednak kilku rozmówców agencji zaznaczyło, że zaproponowany przez stronę amerykańską termin jest nierzeczywisty. Organ odpowiedzialny za organizację wyborów w Ukrainie szacuje, że w obecnych warunkach przygotowanie wyborów trwałoby około sześciu miesięcy.

Reuters zaznaczył, że organizacja wyborów wymagałaby zmian legislacyjnych, gdyż w Ukrainie zgodnie z prawem wybory nie mogą odbywać się podczas stanu wojennego. Ukraińcy chcieliby zawieszenia broni na czas głosowania.

Jeden z rozmówców przekazał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest otwarty na rozpisanie wyborów w najbliższej przyszłości i jest on przekonany, że odniósłby zwycięstwo.

00:01. Akt oskarżenia przeciwko ochotnikowi walczącemu na Ukrainie po stronie Rosji

Prokuratura Bośni i Hercegowiny wniosła akt oskarżenia przeciwko obywatelowi tego kraju, który wstąpił do armii rosyjskiej i brał udział w wojnie na Ukrainie - przekazała bałkańska redakcja Radia Wolna Europa.

Prokuratura oskarża Darija Risticia o wstąpienie do armii rosyjskiej w listopadzie 2023 roku, co stanowi przestępstwo na mocy prawa BiH. Mężczyzna stracił nogę na polu bitwy na Ukrainie i otrzymał obywatelstwo rosyjskie.

Ristić został aresztowany po powrocie do BiH na lotnisku w Sarajewie we wrześniu 2025 roku. Stwierdził, że wrócił dobrowolnie, świadomy ryzyka aresztowania, ponieważ był już poszukiwany przez krajowe służby.

red./wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych