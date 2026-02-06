Trwa 1445. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Sobota, 7 lutego 2026 r.
00:03. Reuters: Amerykanie chcą, by Rosja i Ukraina w marcu zgodziły się na porozumienie pokojowe
Delegacje USA i Ukrainy omawiają ambitny plan zakładający zgodzenie się przez Rosję i Ukrainę na porozumienie pokojowe już w marcu - napisała agencja Reutera. Amerykanie chcieliby też przeprowadzenia w Ukrainie wyborów i referendum w maju.
Omawiany termin na zawarcie porozumienia najpewniej się przesunie, gdyż strony wciąż nie zgadzają się w kluczowej sprawie dotyczącej terytorium - zaznaczyła agencja. Porozumienie miałoby zostać poddane w Ukrainie pod referendum, które miałoby odbyć się równocześnie z wyborami - przekazało pięć źródeł.
Amerykanie mieli dać do zrozumienia Ukraińcom podczas niedawnych spotkań w Abu Zabi i Miami, że dobrze by było, gdyby wybory rozpisano wkrótce - utrzymują źródła. Amerykańscy negocjatorzy powiedzieli, że prezydent Donald Trump najpewniej skoncentruje się na sprawach wewnętrznych w związku z zaplanowanymi na listopad wyborami środka kadencji (midterms). Będzie to oznaczało, że czołowi amerykańscy urzędnicy będą mieli mniej czasu i politycznych zasobów na pracę nad zawarciem porozumienia.
Według dwóch źródeł Amerykanie i Ukraińcy omawiali możliwość zorganizowania wyborów i referendum w maju. Jednak kilku rozmówców agencji zaznaczyło, że zaproponowany przez stronę amerykańską termin jest nierzeczywisty. Organ odpowiedzialny za organizację wyborów w Ukrainie szacuje, że w obecnych warunkach przygotowanie wyborów trwałoby około sześciu miesięcy.
Reuters zaznaczył, że organizacja wyborów wymagałaby zmian legislacyjnych, gdyż w Ukrainie zgodnie z prawem wybory nie mogą odbywać się podczas stanu wojennego. Ukraińcy chcieliby zawieszenia broni na czas głosowania.
Jeden z rozmówców przekazał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest otwarty na rozpisanie wyborów w najbliższej przyszłości i jest on przekonany, że odniósłby zwycięstwo.
00:01. Akt oskarżenia przeciwko ochotnikowi walczącemu na Ukrainie po stronie Rosji
Prokuratura Bośni i Hercegowiny wniosła akt oskarżenia przeciwko obywatelowi tego kraju, który wstąpił do armii rosyjskiej i brał udział w wojnie na Ukrainie - przekazała bałkańska redakcja Radia Wolna Europa.
Prokuratura oskarża Darija Risticia o wstąpienie do armii rosyjskiej w listopadzie 2023 roku, co stanowi przestępstwo na mocy prawa BiH. Mężczyzna stracił nogę na polu bitwy na Ukrainie i otrzymał obywatelstwo rosyjskie.
Ristić został aresztowany po powrocie do BiH na lotnisku w Sarajewie we wrześniu 2025 roku. Stwierdził, że wrócił dobrowolnie, świadomy ryzyka aresztowania, ponieważ był już poszukiwany przez krajowe służby.
red./wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752572-relacja-1445-dzien-wojny-pokoj-juz-w-marcu-wybory-w-maju
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.