Ambasada USA zaleca Amerykanom opuszczenie Iranu

Iran podczas dzisiejszych negocjacji z USA w Omanie odrzucił amerykańskie wezwania do wstrzymania wzbogacania uranu - poinformowała agencja Reutera, powołując się na jednego z bliskowschodnich dyplomatów znających stanowisko Teheranu. Z kolei wirtualna ambasada USA w Iranie wydała dziś komunikat, w którym zaleca Amerykanom opuszczenie tego kraju.
Źródło agencji zaznaczyło, że Iran jest jednak gotowy do dyskusji o „poziomie i czystości” wzbogacanego surowca lub alternatywnych rozwiązaniach, jak utworzenie regionalnego konsorcjum, które by się tym zajmowało.
Dyplomata dodał, że według przedstawicieli Iranu amerykańscy negocjatorzy „wydają się rozumieć ich stanowisko” i wykazują się elastycznością wobec żądań Teheranu.
Dziś w stolicy Omanu Maskacie odbyły się prowadzone przez to państwo rozmowy przedstawicieli Iranu i USA. Obie strony zapewniały o gotowości do wznowienia negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego, który budzi zaniepokojenie Zachodu.
Waszyngton chciał jednak poszerzyć temat rozmów o irański program rakiet balistycznych, wspieranie przez Teheran zbrojnych ugrupowań w regionie takich jak Hamas w Strefie Gazy i Huti w Jemenie, a także traktowanie przez władze irańskie własnych obywateli.
Odrzucenie amerykańskich żądań
Według źródła agencji Reutera podczas piątkowych rozmów nie poruszano tematu rakiet. Iran sygnalizował wcześniej, że odrzuca amerykańskie żądania zaprzestania wzbogacania uranu i te dotyczące innych kwestii.
Ze strony amerykańskiej w negocjacjach uczestniczył specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, zaś irańskiej delegacji przewodniczył minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi.
Irański dyplomata uznał spotkanie za „dobry początek negocjacji” i zapowiedział, że będą kontynuowane.
Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.
Ambasada USA zaleca Amerykanom opuszczenie Iranu
Wirtualna ambasada USA w Iranie wydała dziś komunikat, w którym zaleca Amerykanom opuszczenie tego kraju. Ostrzega też, że należy się liczyć z odwoływaniem lotów i „jeśli będzie to bezpieczne” brać pod uwagę wyjazd drogą lądową do Turcji lub Armenii.
Należy opuścić Iran jak najszybciej i nie liczyć na pomoc amerykańskiego rządu. Jeżeli wyjazd jest niemożliwy, trzeba znaleźć „bezpieczne miejsce na terenie swej rezydencji lub w innym budynku”, zaopatrzyć się w zapas wody, żywności i leków, a także mieć przy sobie naładowany telefon i przekazywać bliskim informacje o swojej sytuacji - głosi komunikat wirtualnej placówki.
Ambasada zaleca Amerykanom unikanie demonstracji, śledzenie doniesień lokalnych mediów oraz przygotowanie się na konieczność dostosowania swoich planów do rozwoju wydarzeń w Iranie.
Obywatele USA muszą liczyć się z nagłymi zmianami planów lotów lub odwoływaniem połączeń z niewielkim wyprzedzeniem oraz pamiętać, że rząd USA nie jest w stanie zagwarantować im bezpieczeństwa - napisano w oświadczeniu.
Adam Stankiewicz/PAP
