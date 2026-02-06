Rząd Włoch poinformował po spotkaniu premier Giorgii Meloni z prezydentem Karolem Nawrockim w Mediolanie, że ich rozmowa dotyczyła m.in. znaczenia umacniania więzi transatlantyckich jako filaru stabilności i bezpieczeństwa. Nawrocki rozmawiał też z wiceprezydentem USA J.D. Vance’em.
Prezydent przebywa we Włoszech w związku z inauguracją XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich.
Rozmowa potwierdziła doskonały stan relacji dwustronnych i solidność partnerstwa między Rzymem a Warszawą. W trakcie spotkania pogłębiono kwestię współpracy w obszarze gospodarczo-handlowym oraz omówiono perspektywy dalszego jej wzmocnienia w sektorze przemysłu obronnego
— przekazał włoski rząd w komunikacie po spotkaniu szefowej rządu z polskim prezydentem w siedzibie prefektury w Mediolanie.
Jak dodano, wśród omówionych tematów znalazły się „najważniejsze kwestie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego zaangażowania na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy”. Meloni i Nawrocki podkreślili też „strategiczne znaczenie umacniania więzi transatlantyckich jako fundamentalnego filaru stabilności i bezpieczeństwa w obliczu obecnych globalnych wyzwań” – zaznaczono.
O czym rozmawiano?
Kancelaria Prezydenta RP przekazała w komunikacie opublikowanym po spotkaniu, że rozmowa szefowej włoskiego rządu i Nawrockiego dotyczyła relacji dwustronnych, w tym „współpracy wojskowej, bieżących kwestii bezpieczeństwa oraz udziału Polski w pracach grupy G20”.
Dodano, że prezydent przekazał Meloni gratulacje w związku z organizacją igrzysk.
Dziś wieczorem przywódcy wezmą udział w Ceremonii Otwarcia Igrzysk na Stadionie San Siro. W czwartek wieczorem Prezydent RP wziął udział w recepcji organizowanej przez szefową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry, podczas której rozmawiał z przywódcami, w tym z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vancem
— podkreślono.
Również premier Meloni opublikowała wpis po spotkaniu w mediach społecznościowych, załączajac do niego ciepłe zdjęcie, na którym widać ją razem z prezydentem RP.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752563-spotkanie-nawrockiego-i-meloni-wiemy-o-czym-rozmawiano
