Prezydent USA Donald Trump opublikował nagranie, na którym były prezydent Barack Obama i jego żona Michelle są przedstawieni jako małpy. Wywołało to krytykę wśród polityków i w mediach. Rzeczniczka Białego Domu oceniła, że jest to „fałszywe oburzenie”, bo fragment ten pochodzi z mema.
Trump zamieścił nagranie w swojej sieci społecznościowej Truth Social 5 lutego wieczorem. Pod koniec, przez sekundę, na wygenerowanym przez sztuczną inteligencję nagraniu pojawiają się dwie małpy z twarzami Obamów. Nagranie poświęcone jest teorii spiskowej na temat wyborów w 2020 r.
Fragment z parą Obamów pochodzi z wideo, będącego karykaturą „Króla lwa”. Pierwotnie zostało ono zamieszczone w mediach społecznościowych jesienią przez konto publikujące memy związane z protrumpowskim ruchem MAGA (Make America Great Again) - podał Axios. W nagraniu wykorzystano też twarze innych polityków Partii Demokratycznej, przedstawionych jako zwierzęta.
Oburzenie po opublikowaniu nagrania przez Trumpa
Publikacja nagrania przez Trumpa wywołała oburzenie w mediach i wśród polityków.
Modlę się, by to był fejk, bo to jest najbardziej rasistowska rzecz pochodząca z tego Białego Domu, jaką widziałem. Prezydent powinien to usunąć
— wezwał czarnoskóry senator Republikanów Tim Scott.
Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma napisało, że jest to „obrzydliwe zachowanie prezydenta”.
Każdy Republikanin musi to potępić. Natychmiast
— zaapelowano.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oceniła, że jest to „fałszywe oburzenie”.
To jest z internetowego memowego nagrania, które przedstawia prezydenta Trumpa jako króla dżungli, a Demokratów jako postaci z Króla Lwa. Proszę przestać z tym fałszywym oburzeniem i informujcie o czymś, co naprawdę jest ważne dla amerykańskiej opinii publicznej
— przekazała rzeczniczka w oświadczeniu dla CNN.
