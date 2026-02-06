WIDEO

Trump opublikował nagranie, w którym Obamów przedstawiono jako... małpy. Fala oburzenia w USA. "Prezydent powinien to usunąć"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL/X
autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL/X

Prezydent USA Donald Trump opublikował nagranie, na którym były prezydent Barack Obama i jego żona Michelle są przedstawieni jako małpy. Wywołało to krytykę wśród polityków i w mediach. Rzeczniczka Białego Domu oceniła, że jest to „fałszywe oburzenie”, bo fragment ten pochodzi z mema.

Trump zamieścił nagranie w swojej sieci społecznościowej Truth Social 5 lutego wieczorem. Pod koniec, przez sekundę, na wygenerowanym przez sztuczną inteligencję nagraniu pojawiają się dwie małpy z twarzami Obamów. Nagranie poświęcone jest teorii spiskowej na temat wyborów w 2020 r.

Fragment z parą Obamów pochodzi z wideo, będącego karykaturą „Króla lwa”. Pierwotnie zostało ono zamieszczone w mediach społecznościowych jesienią przez konto publikujące memy związane z protrumpowskim ruchem MAGA (Make America Great Again) - podał Axios. W nagraniu wykorzystano też twarze innych polityków Partii Demokratycznej, przedstawionych jako zwierzęta.

Oburzenie po opublikowaniu nagrania przez Trumpa

Publikacja nagrania przez Trumpa wywołała oburzenie w mediach i wśród polityków.

Modlę się, by to był fejk, bo to jest najbardziej rasistowska rzecz pochodząca z tego Białego Domu, jaką widziałem. Prezydent powinien to usunąć

— wezwał czarnoskóry senator Republikanów Tim Scott.

Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma napisało, że jest to „obrzydliwe zachowanie prezydenta”.

Każdy Republikanin musi to potępić. Natychmiast

— zaapelowano.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oceniła, że jest to „fałszywe oburzenie”.

To jest z internetowego memowego nagrania, które przedstawia prezydenta Trumpa jako króla dżungli, a Demokratów jako postaci z Króla Lwa. Proszę przestać z tym fałszywym oburzeniem i informujcie o czymś, co naprawdę jest ważne dla amerykańskiej opinii publicznej

— przekazała rzeczniczka w oświadczeniu dla CNN.

CZYTAJ TAKŻE: Trump udzielił wyborczego poparcia Orbanowi. „Niestrudzenie walczy o swój Wielki Kraj i Naród. Ma moje pełne i całkowite poparcie”

tkwl/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych