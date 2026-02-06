„Rozmowy między Demokratami i Republikanami na temat finansowania resortu bezpieczeństwa krajowego (DHS) utknęły w miejscu, w związku z czym możliwy jest shutdown, czyli paraliż, tego ministerstwa” - podają amerykańskie media.
Senatorowie z obu partii spodziewają się, że finansowanie DHS wygaśnie z końcem przyszłego tygodnia, 13 lutego
— podał portal Hill.
Shutdown objąłby nie tylko służby imigracyjne (ICE) i Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP), lecz też inne agencje, wchodzące w skład ministerstwa, m.in. Administrację Bezpieczeństwa Transportu (TSA) i Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA).
10 żądań Demokratów
Liderzy Demokratów w Senacie i Izbie Reprezentantów, Chuck Schumer i Hakeem Jeffries, przedstawili listę 10 żądań dotyczących zmian w działaniach służb imigracyjnych. Demokraci chcą m.in., by agenci podczas operacji imigracyjnych nie mieli zasłoniętych twarzy maskami, posiadali identyfikatory, mieli zakaz wchodzenia do domów bez sądowych nakazów oraz by byli zobowiązani do noszenia kamer na mundurach. Na noszenie kamer już zgodziła się szefowa DHS Kristi Noem.
Lider Republikanów w Senacie John Thune ocenił, że żądania Demokratów są „całkowicie nierealistyczne”.
Lista ich żądań wydłużyła się z trzech do dziesięciu punktów. To po prostu dowodzi, że nie są jeszcze nastawieni do tego poważnie
— powiedział dziennikarzom.
Żądania Republikanów
Stacja NBC News zaznaczyła, że również Republikanie mają swoje żądania, dotyczące tzw. miast azylów (sanctuary cities), których władze odmawiają współpracy z rządem federalnym w kwestii polityki imigracyjnej.
Republikanie uważają, że zniwelowanie rozbieżności między żądaniami Demokratów a czerwonymi liniami Republikanów w tak krótkim czasie wydaje się nieprawdopodobne
— podkreślił serwis Hill.
Wczoraj rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że niektóre z żądań Demokratów administracja jest gotowa omówić, inne zaś „wydają się nie mieć zdroworozsądkowych podstaw i są nie do przyjęcia dla tej administracji”.
Pakiet ustaw budżetowych
Wcześniej prezydent Donald Trump podpisał pakiet ustaw budżetowych, przyjęty wcześniej przez Kongres, dzięki czemu w Stanach Zjednoczonych zakończył się trwający od soboty częściowy shutdown, czyli paraliż agencji rządowych. Pakiet zapewnia całoroczny budżet dla Pentagonu oraz resortów transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy. W przypadku DHS fundusze zostały przedłużone na dwa tygodnie.
Rozwiązanie to ma umożliwić wynegocjowanie przez partie wprowadzenia żądanych przez Demokratów zmian w działaniu resortu w obliczu zastrzelenia przez funkcjonariuszy federalnych Alexa Prettiego w Minneapolis.
Jak wyjaśnia stacja NBC, nawet w przypadku shutdownu działania resortu, które administracja postrzega jako niezbędne, będą kontynuowane. TSA, FEMA czy straż przybrzeżna będą nadal działać, ale funkcjonariusze nie będą otrzymywać wynagrodzenia. Z kolei ICE nie będzie w ogóle dotknięte shutdownem, gdyż ma zagwarantowane finansowanie w wysokości 75 mld dolarów dzięki przegłosowanej przez Kongres w 2025 r. „wielkiej, pięknej ustawie” budżetowej.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
