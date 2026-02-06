Trump poparł Orbana przed wyborami. Odważne słowa premiera Węgier: "Jesteśmy jedynym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych"

  • Świat
  • opublikowano:
Trump poparł Orbana przed wyborami. Odważne słowa premiera Węgier: "Jesteśmy jedynym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych". Na zdjęciu Viktor Orban i Donald Trump / autor: Fratria/PAP/EPA
Trump poparł Orbana przed wyborami. Odważne słowa premiera Węgier: "Jesteśmy jedynym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych". Na zdjęciu Viktor Orban i Donald Trump / autor: Fratria/PAP/EPA

Donald Trump udzielił przedwyborczego poparcia Viktorowi Orbanowi. Węgry są jedynym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie w kwestii pokoju - powiedział premier Węgier w rozmowie z radiem Kossuth.

Nie jesteśmy największym krajem w Europie, ale jesteśmy jedynym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w kwestii pokoju i możemy być z tego dumni

— stwierdził Orban. Dodał, że podczas poprzednich wyborów „lewicowa administracja USA” koncentrowała się na wspieraniu lewicowej opozycji na Węgrzech.

Ale od tego czasu wiele się zmieniło

— zauważył.

Orban o współpracy USA-Węgry

Ocenił, że między prezydentem Trumpem i Węgrami istnieje długotrwały sojusz. Dodał, że „współpraca układała się dobrze już podczas jego pierwszej kadencji”.

Nasza filozofia opiera się na przekonaniu, że istotą polityki zagranicznej jest gromadzenie przyjaciół

— stwierdził Orban.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump udzielił wyborczego poparcia Orbanowi. „Niestrudzenie walczy o swój Wielki Kraj i Naród. Ma moje pełne i całkowite poparcie”

Odnieśliśmy sukces w USA, ponieważ istnieje ważny problem międzynarodowy – wojna w Europie, wojna ukraińsko-rosyjska, kwestia pokoju i wojny – w którym się zgadzamy i w którym Stany Zjednoczone potrzebują wsparcia

— zaznaczył węgierski premier.

Gdyby Europejczycy nie przeszkadzali amerykańskiemu prezydentowi, mielibyśmy już pokój

— ocenił Orban, podkreślając, że „Trump jest jedynym międzynarodowym przywódcą, który się nie poddaje, pragnie pokoju i do tego potrzebuje europejskich sojuszników”.

Trump udziela poparcia Orbanowi

We wpisie zamieszczonym wczoraj na Truth Social, Trump chwalił szefa węgierskiego rządu jako silnego przywódcę, mającego „fenomenalne” rezultaty.

Niestrudzenie walczy o swój Wielki Kraj i Naród, kochając go, tak jak ja Stany Zjednoczone. Viktor ciężko pracuje, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, promować handel, powstrzymywać nielegalną imigrację i zapewniać PRAWO I PORZĄDEK!

— napisał Trump. Dodał, że relacje Waszyngtonu z Budapesztem osiągnęły „nowe szczyty” i liczy na dalszą współpracę z nim jako szefem rządu.

Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!

— zakończył prezydent USA.

Orban: „Dziękuję, Panie Prezydencie!”

Orban, komentując wczoraj wpis amerykańskiego przywódcy, napisał: „Wiadomość z USA. Dziękuję, Panie Prezydencie!”.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje opozycyjnej TISZY od kilku do kilkunastu procent przewagi nad Fideszem premiera Orbana.

Adam Bąkowski/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych