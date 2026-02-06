Donald Trump udzielił przedwyborczego poparcia Viktorowi Orbanowi. Węgry są jedynym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie w kwestii pokoju - powiedział premier Węgier w rozmowie z radiem Kossuth.
Nie jesteśmy największym krajem w Europie, ale jesteśmy jedynym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w kwestii pokoju i możemy być z tego dumni
— stwierdził Orban. Dodał, że podczas poprzednich wyborów „lewicowa administracja USA” koncentrowała się na wspieraniu lewicowej opozycji na Węgrzech.
Ale od tego czasu wiele się zmieniło
— zauważył.
Orban o współpracy USA-Węgry
Ocenił, że między prezydentem Trumpem i Węgrami istnieje długotrwały sojusz. Dodał, że „współpraca układała się dobrze już podczas jego pierwszej kadencji”.
Nasza filozofia opiera się na przekonaniu, że istotą polityki zagranicznej jest gromadzenie przyjaciół
— stwierdził Orban.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump udzielił wyborczego poparcia Orbanowi. „Niestrudzenie walczy o swój Wielki Kraj i Naród. Ma moje pełne i całkowite poparcie”
Odnieśliśmy sukces w USA, ponieważ istnieje ważny problem międzynarodowy – wojna w Europie, wojna ukraińsko-rosyjska, kwestia pokoju i wojny – w którym się zgadzamy i w którym Stany Zjednoczone potrzebują wsparcia
— zaznaczył węgierski premier.
Gdyby Europejczycy nie przeszkadzali amerykańskiemu prezydentowi, mielibyśmy już pokój
— ocenił Orban, podkreślając, że „Trump jest jedynym międzynarodowym przywódcą, który się nie poddaje, pragnie pokoju i do tego potrzebuje europejskich sojuszników”.
Trump udziela poparcia Orbanowi
We wpisie zamieszczonym wczoraj na Truth Social, Trump chwalił szefa węgierskiego rządu jako silnego przywódcę, mającego „fenomenalne” rezultaty.
Niestrudzenie walczy o swój Wielki Kraj i Naród, kochając go, tak jak ja Stany Zjednoczone. Viktor ciężko pracuje, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, promować handel, powstrzymywać nielegalną imigrację i zapewniać PRAWO I PORZĄDEK!
— napisał Trump. Dodał, że relacje Waszyngtonu z Budapesztem osiągnęły „nowe szczyty” i liczy na dalszą współpracę z nim jako szefem rządu.
Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!
— zakończył prezydent USA.
Orban: „Dziękuję, Panie Prezydencie!”
Orban, komentując wczoraj wpis amerykańskiego przywódcy, napisał: „Wiadomość z USA. Dziękuję, Panie Prezydencie!”.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje opozycyjnej TISZY od kilku do kilkunastu procent przewagi nad Fideszem premiera Orbana.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752501-orban-odpowiada-trumpowi-jestesmy-jedynym-sojusznikiem-usa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.