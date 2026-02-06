Na terenie Danii i południowej Szwecji doszło do intensywnych opadów śniegu. Zimowa aura w dużej mierze uziemiła tamtejszy transport. Samoloty z lotniska w Kopenhadze startują z dużym opóźnieniem, promy nawet nie wypłynęły z portów. W Danii wiele placówek edukacyjnych odwołało zajęcia.
Według duńskiego instytutu meteorologicznego DMI w krótkim czasie spodziewany jest opad 15-30 cm śniegu. W Kopenhadze pomiar wykazał 17 cm, to drugi najwyższy wynik w historii. Rekord padł w 2011 r., gdy było to 18,7 cm. Władze duńskiej stolicy po raz pierwszy od 15 lat zdecydowały o wysłaniu na ulice pługów do odśnieżania.
Pogoda sparaliżowała transport
Na lotnisku Kastrup w Kopenhadze samoloty mają duże opóźnienia, a niektóre odloty są odwołane. Koleje w Danii i południowej Szwecji anulowały część połączeń. W portach pozostały statki, w tym polskie promy pływające ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad. W Danii i Szwecji trudne warunki panują również na drogach, policja notuje dużą liczbę wypadków z udziałem ciężarówek.
Wiele duńskich placówek edukacyjnych zdecydowało o odwołaniu zajęć. Uniwersytet w Aarhus przeszedł na nauczanie zdalne. W niektórych gminach zakłady oczyszczania przestały odbierać śmieci.
Również Norwegia mierzy się z trudnościami wynikającymi z opadami śniegu.
