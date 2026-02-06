Wideo

Transport sparaliżowany, placówki edukacyjne odwołują zajęcia. Skandynawia mierzy się z potężnym atakiem zimy

Transport sparaliżowany, placówki edukacyjne odwołują zajęcia. Skandynawię nawiedził potężny atak zimy. Na zdjęciu duński autokar wypadł z trasy przez złe warunki do jazdy (śnieg na drodze) / autor: PAP/EPA
Transport sparaliżowany, placówki edukacyjne odwołują zajęcia. Skandynawię nawiedził potężny atak zimy. Na zdjęciu duński autokar wypadł z trasy przez złe warunki do jazdy (śnieg na drodze) / autor: PAP/EPA

Na terenie Danii i południowej Szwecji doszło do intensywnych opadów śniegu. Zimowa aura w dużej mierze uziemiła tamtejszy transport. Samoloty z lotniska w Kopenhadze startują z dużym opóźnieniem, promy nawet nie wypłynęły z portów. W Danii wiele placówek edukacyjnych odwołało zajęcia.

Według duńskiego instytutu meteorologicznego DMI w krótkim czasie spodziewany jest opad 15-30 cm śniegu. W Kopenhadze pomiar wykazał 17 cm, to drugi najwyższy wynik w historii. Rekord padł w 2011 r., gdy było to 18,7 cm. Władze duńskiej stolicy po raz pierwszy od 15 lat zdecydowały o wysłaniu na ulice pługów do odśnieżania.

Pogoda sparaliżowała transport

Na lotnisku Kastrup w Kopenhadze samoloty mają duże opóźnienia, a niektóre odloty są odwołane. Koleje w Danii i południowej Szwecji anulowały część połączeń. W portach pozostały statki, w tym polskie promy pływające ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad. W Danii i Szwecji trudne warunki panują również na drogach, policja notuje dużą liczbę wypadków z udziałem ciężarówek.

Wiele duńskich placówek edukacyjnych zdecydowało o odwołaniu zajęć. Uniwersytet w Aarhus przeszedł na nauczanie zdalne. W niektórych gminach zakłady oczyszczania przestały odbierać śmieci.

Również Norwegia mierzy się z trudnościami wynikającymi z opadami śniegu.

Adam Bąkowski/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

