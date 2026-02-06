„Dziś w Mediolanie prezydent Karol Nawrocki, który przybył na ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich, spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni” - podała włoska agencja ANSA. Do spotkania ma dojść w południe.
Wczoraj prezydent Nawrocki, jak podała ANSA, uczestniczył w kolacji dla szefów państw i rządów w mediolańskim ośrodku kultury Casa del Vapore. Byli na niej także m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella, wiceprezydent USA J.D.Vance i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Gości powitała przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.
Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk
Dziś o godz. 20 na stadionie San Siro w stolicy Lombardii rozpocznie się ceremonia inauguracji XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, w której uczestniczyć będzie 14 prezydentów, wśród nich Karol Nawrocki, 9 premierów oraz ośmioro przedstawicieli rodzin królewskich i książęcych. Przybędzie także przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
Wcześniej premier Meloni spotka się też z wiceprezydentem Vance’m.
CZYTAJ WIĘCEJ: Igrzyska 2026, czyli włoska impreza w liczbach. O rekordowe 116 kompletów medali walczyć będzie 2900 reprezentantów 92 krajów
