Prezydent Nawrocki przybył do Włoch na ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wcześniej spotka się z premier Meloni

Karol Nawrocki i Giorgia Meloni / autor: Fratria/PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI
Dziś w Mediolanie prezydent Karol Nawrocki, który przybył na ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich, spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni” - podała włoska agencja ANSA. Do spotkania ma dojść w południe.

Wczoraj prezydent Nawrocki, jak podała ANSA, uczestniczył w kolacji dla szefów państw i rządów w mediolańskim ośrodku kultury Casa del Vapore. Byli na niej także m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella, wiceprezydent USA J.D.Vance i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Gości powitała przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk

Dziś o godz. 20 na stadionie San Siro w stolicy Lombardii rozpocznie się ceremonia inauguracji XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, w której uczestniczyć będzie 14 prezydentów, wśród nich Karol Nawrocki, 9 premierów oraz ośmioro przedstawicieli rodzin królewskich i książęcych. Przybędzie także przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Wcześniej premier Meloni spotka się też z wiceprezydentem Vance’m.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

