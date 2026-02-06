Wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego) generał Władimir Aleksiejew został poważnie ranny w zamachu, do którego doszło w stolicy Rosji, Moskwie - poinformowały rosyjskie media, powołujące się Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Generał trafił do szpitala.
Rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Swietłana Pietrienko, cytowana przez rosyjskie media, podała, że sprawca miał oddać w kierunku Aleksiejewa kilka strzałów, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Do zamachu doszło w budynku mieszkalnym przy Szosie Wołokołamskiej, położonej na północnym zachodzie Moskwy.
Media rosyjskie, powołując się na świadków, napisały, że Aleksiejew miał zostać trafiony w plecy kilkoma strzałami o godz. 7 rano (godz. 5 czasu polskiego), gdy wyszedł z mieszkania i zmierzał przez korytarz w kierunku windy. Poinformowano, że lekarze walczą o życie generała.
Negocjacje z Prigożynem
Aleksiejew był jednym z wysokich rangą oficjeli, którzy prowadzili negocjacje z założycielem najemniczej Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, gdy ten dokonał próby puczu w czerwcu 2023 r.
Generał miał też - jak przypomniała agencja AFP - wykazać się w trakcie działań zbrojnych w Syrii, gdzie Rosja wspierała reżim Baszara al-Asada. Stanowisko pierwszego zastępcy szefa GRU Igora Kostiukowa Aleksiejew pełnił od 2011 r. Został odznaczony Orderem Bohatera Rosji.
Jak zwróciła uwagę agencja Reutera, od początku inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, czyli od 2022 r., przeprowadzono wiele zamachów na rosyjskich wojskowych wysokiej rangi. Do części z nich przyznały się ukraińskie służby specjalne.
Ostatnim zabitym w zamachu generałem był Fanił Sarwarow, odpowiedzialny za system szkolenia rosyjskiej armii, który zginął w grudniu 2025 r. na skutek wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego, ukrytego w samochodzie Sarwarowa.
Wcześniej, w grudniu 2024 r., śmierć w zamachu poniósł dowódca wojsk obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej Igor Kiriłłow.
BBC przypomniała, że Unia Europejska objęła Aleksiejewa sankcjami, gdy GRU zostało oskarżone o przeprowadzenie w 2018 r. zamachu w Salisbury w Wielkiej Brytanii na byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala i jego córkę Julię. Ataku dokonano wówczas z użyciem środka trującego nowiczok.
PAP/Tomasz Karpowicz
